Câți bani cere Vlăduța Lupău să cânte la o nuntă în 2026. Suma era uriașă

Interpreta Vlăduța Lupău are o cotă de piață remarcabilă, pe segmentul nunți, botezuri, cumetrii. Pentru o nuntă întreagă artista, alături de Rapsozii Maramuresului, cere și primește între 10.000 si 15.000 euro.

De regulă, acest preț acoperă prestația artistei alături de întreaga orchestră, sistemul de sonorizare propriu și show-ul complet de muzică de petrecere și populară.

Cele 4 ore nu sunt consecutive; artista împarte de obicei timpul în mai multe programe (de exemplu, 3-4 reprize a câte 45-60 de minute), cu pauze intre ele.