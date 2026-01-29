Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă

Un cunoscut bancher ucrainean, care avea și cetățenie română, Alexander Adarich a murit în Milano, în urmă cu câteva zile, după ce a căzut în mod suspect de la etajul unui apartament închiriat. Adarich era inclus în lista celor mai buni 100 de manageri din Ucraina, relatează Corriere della Sera, citată de G4Media, care suspectează un caz de crimă.

Vinerea trecută, Alexander Adarich a căzut de la o înălțime de aproximativ cincisprezece metri. Există suspiciunea că omul de afaceri în vârstă de 54 de ani, născut în Pavlohrad, lângă Dnipro, a fost aruncat de la balconul unei camere a unui apartament închiriat când era deja mort.

Poliția italiană investighează cazul ca omucidere și depune eforturi susținute pentru a reconstitui mișcările victimei în Milano și pentru a identifica persoanele care se aflau cu el în apartament.

Începând cu un bărbat misterios pe care portarul l-a văzut apărând după ce bărbatul de 54 de ani a căzut și care, câteva momente mai târziu, a coborât în curte și s-a apropiat, întrebând în engleză „Ce s-a întâmplat?”, înainte de a dispărea.

Potrivit reconstituirii anchetatorilor până în prezent, se aflau în apartament mai mulți bărbați, cu câteva minute înainte de căderea lui Adarich și care, prin urmare, ar fi implicați în crimă, preia G4Media.

Un accident cusut cu ață albă

Deși se așteaptă confirmarea autopsiei, se crede că cineva a înscenat sinuciderea pentru a încerca să ascundă urmele unei crime.

Un scenariu care amintește de o poveste de spionaj, având în vedere calibrul victimei. La aceasta se adaugă un alt element: prezența în apartament a mai multor documente – cu alte naționalități, dar cu fotografiile și identitatea victimei – confiscate de anchetatorii de la Brigada Mobilă, condusă de Alfonso Iadevaia și Francesco Giustolisi. Cel care a organizat înscenarea le-a lăsat acolo sau a uitat să le ia.

Soția victimei nu a adăugat niciun detaliu la puzzle.

O întâlnire misterioasă

Ceea ce este cert, însă, este itinerarul lui Alexander Adarich: a sosit la Milano (unde nu mai fusese niciodată) dimineața și trebuia să plece în aceeași seară. Cu toate acestea, apartamentul Airbnb nu a fost închiriat (în perioada 22-24) pe numele său.

Suspiciunea este că bărbatul de 54 de ani a fost chemat să se întâlnească cu alte persoane și, poate, să încheie o afacere. Dar ce fel de afacere? Răspunsul ar putea coincide cu motivul crimei, scriu jurnaliștii italieni.

Un lanț de afaceri financiare Deocamdată, ipotezele exclud traficul de droguri sau obișnuitele afaceri de tip „rip” (vânzarea de bijuterii sau ceasuri în schimbul de bani falși) în care sunt specializate bandele românești, notează Corriere della Sera.

Scenariul cu care se confruntă anchetatorii ar putea fi mult mai grav.

Adarich pare să fi fost proprietarul Fidobank între 2012 și 2020, o bancă comercială ucraineană creată în urma achiziționării Seb Bank, o filială a unui grup suedez, cumpărată de companii legate de bărbatul în vârstă de 54 de ani.

Sub conducerea sa, a fost achiziționat și un alt grup financiar important, Erste Bank Ukraine.

A început în 1993 la sucursala Pavlohrad a PrivatBank, devenind în cele din urmă director adjunct al celui mai mare birou regional al băncii din Harkov.

În 2002, s-a alăturat UkrSibbank, unde a fost vicepreședinte al consiliului de administrație între 2002 și 2006.

Sub conducerea sa, instituția a crescut de la o bancă regională la un important grup național specializat în piața obligațiunilor.

În aceiași ani (2006), pot fi găsite online urme ale acordurilor dintre Alexander Adarich, CEO al UkrSibbank, și gigantul bancar BNP Paribas în domeniul tranzacționării. Apoi a urmat trecerea la Fidobank, urmată de mutarea companiilor sale în Cipru. Cu toate acestea, sectorul comercial și investițional a cunoscut și unele eșecuri, cum ar fi implicarea în presupusa delapidare a 420 de milioane de grivne (8 milioane de euro) prin investiții vândute deponenților cu obligațiuni supraevaluate. Drept urmare, Fidobank a fost ulterior lichidată de guvernul ucrainean.