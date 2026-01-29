Prima pagină » Actualitate » Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu

29 ian. 2026, 18:00, Actualitate
Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
Cărțile de identitate electronice se schimbă / Sursa FOTO: Mediafax

După ce buletinul electronic va putea fi folosit în mai multe situații din viața de zi cu zi, drumurile la ghișeu și dosarele cu acte se vor reduce în mod considerabil, dau asigurări autoritățile. Cartea de identitate electronică va avea, până la finalul anului 2026, funcții extinse și va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu digital de diplome.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că noul document va fi integrat într-un portofel electronic, care va reuni principalele acte necesare în relația cu statul și care este în curs de realizare.

Instituții nepregătite pentru cartea electronică

„Este prevăzută finalizarea portofelului electronic până la finalul anului. Atunci, acest wallet va reuni tot ce avem nevoie: diplome, cardul de sănătate, alte acte”, a spus Gheorghiu, într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă.

Extinderea funcțiilor cărții de identitate electronice face parte din procesul mai larg de digitalizare a administrației publice. Până acum, aproximativ 1,2 milioane de români au primit acest tip de document, care include și semnătură electronică, fără taxă de eliberare.

Vicepremierul, care are în atribuții și accelerarea digitalizării în instituțiile publice, a recunoscut că utilizarea cărții electronice întâmpină încă dificultăți în unele instituții, din cauza lipsei cititoarelor de card sau a instruirii insuficiente a personalului.

„Cartea de identitate va fi folosită în toate instituțiile publice pentru că statul nu se poate sabota pe el însuși și asta vom face”, insistă Gheorghiu, adăugând că problemele legate de echipamente și bugete locale vor fi rezolvate.

Un element esențial pentru funcționarea acestor servicii digitale este cloud-ul guvernamental, proiect aflat aproape de finalizare. Potrivit vicepremierului, infrastructura va deveni operațională în cursul verii: „Trebuia să se încheie, este aproape finalizat. Am discutat și cu STS și cu ADR, în vara aceasta va fi funcțional”.

Cloud-ul guvernamental este gândit să susțină schimbul de date între instituții și să permită folosirea efectivă a noilor instrumente digitale, inclusiv a portofelului electronic asociat cărții de identitate.

Autoritățile mizează pe această infrastructură pentru a reduce birocrația și pentru a limita situațiile în care cetățenii sunt nevoiți să prezinte documente fizice la ghișee.

Investiție de 130 de milioane de euro

Fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență permit eliberarea a cel puțin trei milioane de cărți de identitate electronice, investiția fiind estimată la aproape 130 de milioane de euro.

Guvernul intenționează ca, odată cu operaționalizarea cloud-ului și a portofelului electronic, noul document de identitate să devină instrumentul principal de acces la servicii publice digitale.

