Prima pagină » Sport » Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul

Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul

29 ian. 2026, 18:07, Sport
Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
Galerie Foto 7

Comitetul Național Paralimpic organizează, în premieră, Gala Sportului Paralimpic destinată sportivilor romîni cu dizabilități.

Evenimentul este unul oficial dedicat recunoașterii performanței, excelenței și impactului sportului paralimpic.

Prima gala paralimpică la București! Când se va desfășura evenimentul

Gala va avea loc pe data de 25 februarie 2026 și marchează primul cadru instituțional de acest tip din istoria sportului paralimpic românesc.

Va fi prezent la București Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional. Aceasta subliniază relevanța internațională a demersului și poziționează România ca un actor activ și credibil în cadrul comunității paralimpice internaționale.

„Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic marchează o premieră importantă pentru sportul românesc și, mai ales, un moment de recunoaștere a sportivilor paralimpici și a performanțelor lor.

Este pentru prima dată când le oferim un spațiu dedicat vizibilității, respectului și aprecierii pe care le merită pentru muncă, disciplină și rezultatele obținute.

Această gală nu este doar un eveniment festiv, ci o declarație de viziune pentru viitorul sportului paralimpic din România.

Ea reunește sportivi, instituții și reprezentanți ai unor organizații internaționale de prestigiu și deschide drumul către parteneriate durabile, menite să consolideze prezența României pe scena paralimpică internațională și să ofere sportivilor un cadru real de susținere și performanță”, a declarat Carol Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român.

Comitetul Național Paralimpic (CNP) este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România.

Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil.

Urmează Jocurile Paralimpice 2026 de iarnă

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, programate între 6-15 martie 2026, vor marca:

  • 50 de ani de la primele Jocuri Paralimpice de Iarnă (Örnsköldsvik 1976)
  • 20 de ani de la Torino 2006

Ediția 2026 se anunță una dintre cele mai accesibile și mai spectaculoase din istoria Mișcării Paralimpice.

Foto: Facebook / Comitetul Paralimpic Român

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
A fost creat cel mai mic implant cerebral wireless din lume
ULTIMA ORĂ UE a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă, în timp ce SUA analizează lansarea de atacuri aeriene asupra lor
18:23
UE a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă, în timp ce SUA analizează lansarea de atacuri aeriene asupra lor
ULTIMA ORĂ Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
18:21
Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:15
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
EVENIMENT Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
18:05
Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
FLASH NEWS Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
18:00
Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
ADMINISTRAȚIE Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
18:00
Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe