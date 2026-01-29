Comitetul Național Paralimpic organizează, în premieră, Gala Sportului Paralimpic destinată sportivilor romîni cu dizabilități.

Evenimentul este unul oficial dedicat recunoașterii performanței, excelenței și impactului sportului paralimpic.

Prima gala paralimpică la București! Când se va desfășura evenimentul

Gala va avea loc pe data de 25 februarie 2026 și marchează primul cadru instituțional de acest tip din istoria sportului paralimpic românesc.

Va fi prezent la București Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional. Aceasta subliniază relevanța internațională a demersului și poziționează România ca un actor activ și credibil în cadrul comunității paralimpice internaționale.

„Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic marchează o premieră importantă pentru sportul românesc și, mai ales, un moment de recunoaștere a sportivilor paralimpici și a performanțelor lor.

Este pentru prima dată când le oferim un spațiu dedicat vizibilității, respectului și aprecierii pe care le merită pentru muncă, disciplină și rezultatele obținute.

Această gală nu este doar un eveniment festiv, ci o declarație de viziune pentru viitorul sportului paralimpic din România.

Ea reunește sportivi, instituții și reprezentanți ai unor organizații internaționale de prestigiu și deschide drumul către parteneriate durabile, menite să consolideze prezența României pe scena paralimpică internațională și să ofere sportivilor un cadru real de susținere și performanță”, a declarat Carol Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român.

Comitetul Național Paralimpic (CNP) este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România.

Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil.

Urmează Jocurile Paralimpice 2026 de iarnă

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, programate între 6-15 martie 2026, vor marca:

50 de ani de la primele Jocuri Paralimpice de Iarnă (Örnsköldsvik 1976)

20 de ani de la Torino 2006

Ediția 2026 se anunță una dintre cele mai accesibile și mai spectaculoase din istoria Mișcării Paralimpice.

Foto: Facebook / Comitetul Paralimpic Român