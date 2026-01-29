Joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 1 februarie 2026.

Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026:

Joker: 4, 9, 16, 5, 21 (+18)

4, 9, 16, 5, 21 (+18) Noroc Plus: 540337

540337 Loto 5 din 40:

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 29 ianuarie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

La tragerea Noroc de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro).

La tragerea Joker de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța.

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei.