Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod galben de inundații pe râuri din opt județe, de joi, ora 12.00, până vineri, la aceeași oră.

Conform avertizării, viiturile vor afecta anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj.

De asemenea, sunt posibile creşteri importante de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte sau a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, cu probabilitatea depăşirii cotelor de atenție.

„Recomandăm populatiei vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații”, transmit specialiștii.

