Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”

George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”

29 ian. 2026, 17:54, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a prilejuit un amplu dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și președintele AUR, George Simion pe tema actualei crize politice. Politicianul apreciază că, în această primăvară, prima scenă politică ar putea oferi mari surprize, putându-se ajunge chiar la un guvern interimar cu ajutorul partidului său. 

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a atras atenția că în primăvară s-ar putea contura un nou guvern, după debarcarea de la putere a lui Ilie Bolojan.

Nici nu taie, sărăcește România, o îndatorează

În opinia lui Simion, premierul Ilie Bolojan nu reprezintă interesele românilor și nu și-a respectat promisiunile de a face reformă, așa cum s-a angajat la preluarea mandatului.

”Nu mă așteptam să fie un eșec atât de lamentabil. Nici nu taie, sărăcește România, o îndatorează, nu e capabil să guverneze România. M-aș fi bucurat să se facă niște chestiuni reale care să fie pe modelul lui Milei în Argentina. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Mi-a depășit cele mai negre așteptări cele 8 luni. Bolojan nu e capabil să guverneze România

Acesta a arătat că mizează pe aportul PSD, care ar putea sprijini demersul partidului său în vederea demolării Guvernului, însă sunt de urmărit și evoluțiile intense pe plan internațional.

”Dacă pică actuala coaliție, ne asumăm un guvern interimar, care să organizeze alegeri. Nimeni nu se aștepta la acest început de an furtunos. Vor mai veni mari surprize în martie -aprilie”, a încheiat enigmatic Simion.

AUR a strâns semnăturile pentru suspendarea președintelui

Pe de altă parte, liderul AUR a anunțat că partidul său strânge semnături în vederea suspendării președintelui Nicușor Dan, fiind vizibil că acestta nu face față în situații de stres sporit și că nu este capabil să își exercite atribuțiile. Acesta apreciază că mandatul fostului său adversar e dezamăgitor.

”Noi avem semnăturile necesare din partea AUR. AUR a făcut toate demersurile în aceste 8 luni. Moțiuni simple, moțiuni de cenzură, semnături. Am semnat ce a fost viabil și ce n-a fost viabil (…) a mai afirmat Simion în studioul Gândul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat

Este posibilă suspendarea lui Nicușor Dan din funcție? George Simion: „Singura cale este ca românii să-i spună să plece”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat
16:52
George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat
EXCLUSIV George Simion: „Nicușor Dan e un pericol pentru România. Ar fi bine să nu-și termine mandatul. Singura cale este ca românii să-i spună să plece”
16:48
George Simion: „Nicușor Dan e un pericol pentru România. Ar fi bine să nu-și termine mandatul. Singura cale este ca românii să-i spună să plece”
EXCLUSIV George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
16:18
George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
EXCLUSIV George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
16:03
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
EXCLUSIV Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot”
15:57
Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot”
EXCLUSIV George Simion explică de ce a împărțit congresmenilor americani raportul despre anularea alegerilor. ”România nu a mai avut dialog cu Statele Unite”
15:48
George Simion explică de ce a împărțit congresmenilor americani raportul despre anularea alegerilor. ”România nu a mai avut dialog cu Statele Unite”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
A fost creat cel mai mic implant cerebral wireless din lume
ULTIMA ORĂ Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
18:21
Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:15
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
SPORT Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
18:07
Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
EVENIMENT Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
18:05
Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
FLASH NEWS Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
18:00
Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
ADMINISTRAȚIE Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
18:00
Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe