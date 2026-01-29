Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a prilejuit un amplu dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și președintele AUR, George Simion pe tema actualei crize politice. Politicianul apreciază că, în această primăvară, prima scenă politică ar putea oferi mari surprize, putându-se ajunge chiar la un guvern interimar cu ajutorul partidului său.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a atras atenția că în primăvară s-ar putea contura un nou guvern, după debarcarea de la putere a lui Ilie Bolojan.

”Nici nu taie, sărăcește România, o îndatorează”

În opinia lui Simion, premierul Ilie Bolojan nu reprezintă interesele românilor și nu și-a respectat promisiunile de a face reformă, așa cum s-a angajat la preluarea mandatului.

”Nu mă așteptam să fie un eșec atât de lamentabil. Nici nu taie, sărăcește România, o îndatorează, nu e capabil să guverneze România. M-aș fi bucurat să se facă niște chestiuni reale care să fie pe modelul lui Milei în Argentina. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Mi-a depășit cele mai negre așteptări cele 8 luni. Bolojan nu e capabil să guverneze România”.

Acesta a arătat că mizează pe aportul PSD, care ar putea sprijini demersul partidului său în vederea demolării Guvernului, însă sunt de urmărit și evoluțiile intense pe plan internațional.

”Dacă pică actuala coaliție, ne asumăm un guvern interimar, care să organizeze alegeri. Nimeni nu se aștepta la acest început de an furtunos. Vor mai veni mari surprize în martie -aprilie”, a încheiat enigmatic Simion.

AUR a strâns semnăturile pentru suspendarea președintelui

Pe de altă parte, liderul AUR a anunțat că partidul său strânge semnături în vederea suspendării președintelui Nicușor Dan, fiind vizibil că acestta nu face față în situații de stres sporit și că nu este capabil să își exercite atribuțiile. Acesta apreciază că mandatul fostului său adversar e dezamăgitor.

”Noi avem semnăturile necesare din partea AUR. AUR a făcut toate demersurile în aceste 8 luni. Moțiuni simple, moțiuni de cenzură, semnături. Am semnat ce a fost viabil și ce n-a fost viabil (…) a mai afirmat Simion în studioul Gândul.

