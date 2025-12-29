Câți bani primește Cristian Boureanu, din partea Antena 1, pentru a participa la Survivor 2026

Noul sezon Survivor, programat să debuteze în ianuarie 2026 la Antena 1, vine cu o surpriză de proporții pentru fani show-ului TV. Cristian Boureanu intră în competiție, iar miza nu este doar una de imagine, ci onorariul negociat poate urca la sume amețitoare.

Personaj controversat și mereu prezent în prim-planul presei mondene și politice, Cristian Boureanu a acceptat provocarea extremă a junglei dominicane.

Fără costume elegante, fără anturaj și fără confort, fostul deputat își va testa limitele într-un format unde rezistența fizică și psihică contează mai mult decât reputația.

Cât ar putea câștigă Cristian Boureanu dacă ajunge în finala Survivor 2026

Am făcut calculul și iată ce am reușit să aflăm. Boureanu nu are un onorariu fix pentru întregul sezon, ci este plătit pe săptămână de rezistență în competiție. Mai exact, acesta ar urma să încaseze 2.500 de euro pentru fiecare săptămână (stage n.red) în care nu este eliminat.

Calculul este simplu! Deci dacă rezistă o lună la Survivor, Boureanu va încasa 10.000 de euro. Dacă rezistă două luni, acesta va încasa 20.000 de euro și tot așa mai departe.

Filmările se întind pe o perioadă maximă de aproximativ cinci luni, ceea ce înseamnă că, dacă va ajunge până în finală, Cristian Boureanu ar putea încasa suma maximă de 50.000 de euro din partea Antena 1.

În jungla Survivor, trecutul nu oferă avantaje. Nu contează funcțiile, notorietatea sau aparițiile din presă, ci cât de bine reziști foamei, oboselii și presiunii psihice. Pentru Boureanu, participarea reprezintă atât o provocare personală, cât și o expunere mediatică majoră într-un format consacrat cu audiență ridicată.