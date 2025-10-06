Cum a făcut avere Serghei Mizil, vedeta de la Asia Express 2025. Detalii picante despre „combinațiile” din comunism

Serghei Mizil s-a remarcat drept unul dintre cele mai deschise personaje din viața mondenă a României. CANCAN.RO scrie despre cum a făcut avere vedeta de la Asia Express 2025 și dezvăluie detalii picante despre „combinațiile” din comunism.

Slobod la gură și asumat în tot ce zice, Serghei Mizil și-a construit singur imaginea unui bărbat transparent, care vorbește fără menajamente despre subiectele la zi din România.

Citește aici despre cum făcea bani în perioada comunismului și ce relație avea Serghei Mizil cu „greii” acelor ani.