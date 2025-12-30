Prima pagină » Social » Guvernul României a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini până în 2026. Măsura vine pe fondul deficitului forței de muncă

Guvernul României a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini până în 2026. Măsura vine pe fondul deficitului forței de muncă

30 dec. 2025, 21:27, Social
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de muncitori străini pentru anul 2026, admiși pe piața forței de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii de activitate. Măsura Executivului vine în contextul în care angajatorii s-au plâns în mod repetat de faptul că multe dintre locurile de muncă vacante nu au fost ocupate.

Conform Ministerului Muncii, principalele domenii de activitate afectate de lipsa de personal sunt curier, manipulant marfă, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, muncitori în construcția de clădiri, lucrător comercial, șofer de autoturisme și camionete, ajutor bucătar, conducător auto transport rutier de mărfuri, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții și agent de securitate.

Până la 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detașare pentru muncitorii străini, iar în curs de soluționare erau 7.418 solicitări, conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Contingentul de lucrători străini se stabilește anual sau de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii.

„Prin comparaţie, în 2024 au fost emise 105.977 avize de angajare/detaşare. În aceeaşi perioadă de referinţă, au fost eliberate 61.954 permise de şedere temporară în scop de angajare şi 156 de permise de şedere în scop de detaşare, faţă de 110.365, respectiv 339 în anul 2024”, arată Ministerul Muncii.

Din ce țară vin cei mai mulți muncitori străini în România. Ce locuri de muncă ocupă

România, raiul sărmanilor Indochinei. „Nepalezii” își lasă gaj familiile pentru a vă aduce șaorma la geam

