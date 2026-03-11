Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Secretul vedetei

11 mart. 2026, 18:40, Showbiz
Criticată pentru kilogramele în plus, Gabriela Cristea a închis gura tuturor cu cea mai recentă dezvăluire. Celebra prezentatoare TV a slăbit 30 de kilograme, dar nu se oprește aici. Întregul proces continuă, iar evoluția vedetei este vizibilă cu ochiul liber. Sinceră ca întotdeauna, ea a vorbit despre cum a reușit să ajungă la acest rezultat spectaculos, preia BZI

Invitată în emisiunea Dan Capatos Show, Gabriela Cristea a vorbit despre procesul prin care trece pentru a ajunge la silueta mult dorită. Vedeta a mărturisit că a reușit să slăbească 30 de kilograme până acum și continuă să muncească pentru a obține rezultatul mult visat. După ce a renunțat la televiziune, ea a reușit să își dedice timpul ei și aibă mai multă grijă de ea.

Gabriela Cristea: „Am slăbit foarte mult”

Gabriela Cristea a mărturisit că a acumulat multe kilograme în perioada în care încă se afla în televiziune, dar decizia ei de a renunța a ajutat-o să facă schimbări majore în viața ei, printre care și transformarea spectaculoasă în urma luptei cu kilogramele.

Vedeta a demontat zvonurile legate de o operație care ar fi dus la acest rezultat și a mărturisit că în acest proces amplu sunt implicați foarte mulți specialiști. Mai mult, ea a venit și cu un sfat pentru toți cei care ascultă sfaturi din mediul online în loc să aibă un regim realizat special pentru ei de un profesionist: să nu mai facă acest lucru.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically corect. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.

Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști.”, a spus Gabriela Cristea.

