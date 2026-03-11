Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Secretul vedetei

Criticată pentru kilogramele în plus, Gabriela Cristea a închis gura tuturor cu cea mai recentă dezvăluire. Celebra prezentatoare TV a slăbit 30 de kilograme, dar nu se oprește aici. Întregul proces continuă, iar evoluția vedetei este vizibilă cu ochiul liber. Sinceră ca întotdeauna, ea a vorbit despre cum a reușit să ajungă la acest rezultat spectaculos, preia BZI

Invitată în emisiunea Dan Capatos Show, Gabriela Cristea a vorbit despre procesul prin care trece pentru a ajunge la silueta mult dorită. Vedeta a mărturisit că a reușit să slăbească 30 de kilograme până acum și continuă să muncească pentru a obține rezultatul mult visat. După ce a renunțat la televiziune, ea a reușit să își dedice timpul ei și aibă mai multă grijă de ea.

Gabriela Cristea: „Am slăbit foarte mult”

Gabriela Cristea a mărturisit că a acumulat multe kilograme în perioada în care încă se afla în televiziune, dar decizia ei de a renunța a ajutat-o să facă schimbări majore în viața ei, printre care și transformarea spectaculoasă în urma luptei cu kilogramele.

Vedeta a demontat zvonurile legate de o operație care ar fi dus la acest rezultat și a mărturisit că în acest proces amplu sunt implicați foarte mulți specialiști. Mai mult, ea a venit și cu un sfat pentru toți cei care ascultă sfaturi din mediul online în loc să aibă un regim realizat special pentru ei de un profesionist: să nu mai facă acest lucru.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically corect. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.