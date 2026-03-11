Supă de usturoi sălbatic: Are un gust fantastic și se prepară rapid

Supa de usturoi sălbatic are un gust absolut fantastic, chiar și în varianta germană. Aici veți afla cât de ușor este să preparați această supă de sezon. Servită cu un baton de foietaj cu ierburi aromatice sau pâine proaspăt coaptă – un început minunat pentru o masă delicioasă. Este soluția sărăcăcioasă la mâncarea de leurdă, ciorba de urzici și toate cele cu buruieni românești
Rețeta pentru 4 porții
Valoare nutrițională per persoană – 284
Timp de preparare- 30 de minute
- Ingrediente
- 300 g usturoi sălbatic
- 2 cartofi mari
- 1 ceapă
- 2 lingurițe unt
- 800 ml supă
- 200 ml smântână
- Sare și piper
- După gust
- Ulei de măsline
- Crutoane
Preparare
- Tăiați ceapa și cartoful cubulețe.
- Spălați și tocați grosier usturoiul sălbatic, mai bine îl rupeți cu mâna, actul brutal eliberează toate aromele
- Topiți untul într-o oală mare.
- Sotați scurt ceapa și cartofii.
- Turnați supa și aduceți la fierbere. Acoperiți și fierbeți la foc mic timp de aproximativ 15-20 de minute, sau până când cartofii sunt fragezi.
- Adăugați usturoiul sălbatic și aduceți din nou la fierbere.
- Adăugați smântâna.
- Amestecați supa, potriviți de sare și piper și încălziți.
- Pasați supa cu un blender de imersie și serviți fierbinte.
- Supă cu smântână, crutoane și usturoi sălbatic tocat mărunt.
- Condimentați după gust cu puțin ulei de măsline.
