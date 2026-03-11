Supă de usturoi sălbatic: Are un gust fantastic și se prepară rapid

Supa de usturoi sălbatic are un gust absolut fantastic, chiar și în varianta germană. Aici veți afla cât de ușor este să preparați această supă de sezon. Servită cu un baton de foietaj cu ierburi aromatice sau pâine proaspăt coaptă – un început minunat pentru o masă delicioasă. Este soluția sărăcăcioasă la mâncarea de leurdă, ciorba de urzici și toate cele cu buruieni românești

Rețeta pentru 4 porții

Valoare nutrițională per persoană – 284

Timp de preparare- 30 de minute

Ingrediente

300 g usturoi sălbatic

2 cartofi mari

1 ceapă

2 lingurițe unt

800 ml supă

200 ml smântână

Sare și piper

După gust

Ulei de măsline

Crutoane

Preparare

Tăiați ceapa și cartoful cubulețe.

Spălați și tocați grosier usturoiul sălbatic, mai bine îl rupeți cu mâna, actul brutal eliberează toate aromele

Topiți untul într-o oală mare.

Sotați scurt ceapa și cartofii.

Turnați supa și aduceți la fierbere. Acoperiți și fierbeți la foc mic timp de aproximativ 15-20 de minute, sau până când cartofii sunt fragezi.

Adăugați usturoiul sălbatic și aduceți din nou la fierbere.

Adăugați smântâna.

Amestecați supa, potriviți de sare și piper și încălziți.

Pasați supa cu un blender de imersie și serviți fierbinte.

Supă cu smântână, crutoane și usturoi sălbatic tocat mărunt.

Condimentați după gust cu puțin ulei de măsline.

