11 mart. 2026, 20:36, Actualitate
Chiriile din București sau Cluj sunt parfum. Cât plătește un croat pentru un apartament de 18mp într-un oraș industrial din Dalmația
Un bărbat din Zadar, un oraș obscur din Croația, nemulțumit de creșterea continuă a prețurilor la chirii, a ales să se mute într-un apartament de doar 18 metri pătrați, cel mai mic disponibil pe piață. Omul chibzuit a ales să economisească și să plătească doar 500 de euro pe lună chirie, relatează publicația Blic.

Decizia lui a venit după ce locuințele de aproximativ 65 de metri pătrați din regiune ajunseseră să coste 700 de euro lunar, deși erau nemobilate și într-o stare precară. Revoltat, bărbatul a povestit experiența sa pe rețelele sociale:

„M-am mutat de multe ori prin Dalmația din cauza apartamentelor. Este posibil ca proprietarii să fi devenit atât de dezgustători și să umfle atât de mult prețurile? De exemplu, mi s-a întâmplat de două ori să fiu nevoit să plătesc 700 de euro pentru apartamente de aproximativ 65 de metri pătrați, complet nemobilate, fără garaj, cu scaune și ferestre vechi. Ca să nu mai vorbim de umiditate.”

Bărbatul a mai explicat că pentru a găsi chirii mai accesibile, locuințele disponibile sunt, de regulă, într-o stare precară sau izolate:

„Nu ai nicio opțiune. Toate apartamentele sunt la prețuri mari. Un apartament la un preț decent se află într-un loc izolat, într-o casă privată, la subsolul unei garsoniere. De asemenea, îți cer un depozit de 400 de euro pentru a nu deteriora mobilierul de lux.”

Postarea sa a stârnit dezbateri la nivel european despre prețurile ridicate ale chiriilor și lipsa unor reglementări stricte pe piața din Croația. Unii utilizatori au comparat situația cu alte state unde piața chiriilor este controlată, iar inspectorii pot interveni rapid la primul semn de problemă.

Pornind de la această situație, raportul dintre suprafața locuințelor și preț în mai multe state europene arată un avantaj pentru imobilele din România, potrivit calculelor efectuate de un specialist în credite ipotecare. O analiză comparativă la nivel european arată că România rămâne o oportunitate solidă din perspectiva achiziției imobiliare, fiind una dintre cele mai avantajoase piețe pentru cumpărători.

