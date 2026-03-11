Donald Trump spune că Iranul a fost bombardat mai puternic decât orice altă țară din istorie. Trump: „Am putea face mult mai rău”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite au provocat pagube militare devastatoare Iranului și a avertizat că operațiunile militare împotriva acestuia vor putea continua.

„I-am lovit mai tare decât a fost lovită practic orice altă țară din istorie și încă nu am terminat”, le-a spus Donald Trump reporterilor.

Întrebat ce măsuri militare suplimentare ar putea fi necesare pentru încheierea operațiunii militare împotriva regimului de la Teheran, președintele american a spus că actuala strategie funcționează, iar armata SUA va continua să o folosească pe aceasta.

„Vom folosi mai mult din același lucru și vom vedea cum se va termina totul. Și-au pierdut marina [Iranul]. Și-au pierdut forțele aeriene, liderii lor au dispărut… Am putea face mult mai rău”, a spus Trump.

Liderul de la Washington a susținut, de asemenea, că forțele americane au avariat grav capacitățile navale ale Iranului, în special navele folosite pentru amplasarea de mine maritime.

„Am distrus aproape toate navele lor miniere într-o singură noapte… aproape toată marina lor a dispărut”, a spus președintele SUA.

Astăzi, comandantul CENTCOM, Brad Cooper, a anunțat că Statele Unite au atacat doar într-o zi peste 5.500 de ținte în Iran, inclusiv 60 de nave.