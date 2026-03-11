”România, un aliat ferm al SUA”. Presa arabă comentează aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul țării noastre

Presa arabă a comentat decizia României de a permite desfășurarea unor echipamente militare americane pe teritoriul său, subliniind în mod repetat relația strânsă dintre România și SUA. În relatările lor, jurnaliștii arabi de la Aawsat descriu România drept „un aliat ferm al SUA” și un punct strategic al NATO în regiune.

Nicușor Dan a anunţat că s-a decis aprobarea dislocării de echipamente şi forţe americane în România, fiind vorba de echipamente ”defensive”. Șeful statului a precizat că acestea au rolul de a spori securitatea României şi sunt echipamente defensive. De altfel, Nicușor Dan a transmis că SUA vor trimite în România avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și sisteme de comunicații satelitare și a transmis că acestea sunt „non-cinetice” și nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru cetățeni. Decizia șefului statului a ajuns în presa arabă. Jurnaliștii de la Aawsat au notat că țara noastră este ”un aliat ferm al SUA”.

”România, un aliat ferm al SUA și membru al Uniunii Europene și NATO, găzduiește sistemul american de apărare antirachetă balistică Aegis Ashur, care a fost desfășurat acum un deceniu în orașul Davicello pentru a contracara potențialele amenințări la adresa membrilor NATO. A fost actualizat după invazia Rusiei în Ucraina”, a notat presa arabă.

Jurnaliștii arabi notează și prezența militară occidentală din România. Aproximativ 1.000 de soldați americani se află în continuare pe teritoriul românesc, iar prezența totală a NATO este estimată la aproximativ 3.500 de militari.

De asemenea, este subliniată poziția strategică a României pe flancul estic al alianței, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din regiune.

”Statele Unite au retras aproximativ 1.000 de soldați de la o bază aeriană din România anul trecut, ca parte a concentrării lor asupra granițelor sale și a Indo-Pacificului. Alți 1.000 de soldați americani rămân în România.

Prezența permanentă a NATO în România este de aproximativ 3.500 de soldați, inclusiv soldați americani.

România are o graniță terestră de 650 de kilometri (650 mile) cu Ucraina, peste care drone rusești au zburat spre infrastructura portuară ucraineană, în timp ce minele aruncate în Marea Neagră în timpul conflictului afectează rute comerciale și energetice cheie”, au notat jurnaliștii arabi

