Călin Georgescu îi cheamă pe români să planteze copaci, pe 14 martie: „România plantează!”

Călin Georgescu a transmis un mesaj pe Facebook prin care îi invită pe români să participe sâmbătă, 14 martie, la o acțiune simbolică de plantare de arbori și pomi fructiferi. Fostul candidat la prezidențiale spune că gestul ar trebui făcut „pentru binele țării” și pentru „reîntregirea pădurii românești”.

„Sâmbătă, România plantează”

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Călin Georgescu îi îndeamnă pe oameni să planteze un copac sau un pom fructifer la ora 12, acolo unde locuiesc, împreună cu familia sau prietenii.

„Sâmbăta aceasta, pe 14 martie, este Ziua Sădirii Arborelui. La ora 12 vă chem pe fiecare să facem împreună un gest simplu, dar plin de putere: să sădim un arbore sau un pom fructifer din sămânță românească, în pământ românesc, pentru binele țării, pentru reîntregirea pădurii românești, pentru unitatea credinței și spre slava lui Dumnezeu”, a scris Georgescu.

El a subliniat că acțiunea poate avea loc oriunde, important fiind gestul în sine.

„Cu mic, cu mare, în familie sau împreună cu prietenii, vă chem să faceți acest lucru cu inima plină de iubire pentru țara noastră, fiecare acolo unde poate: în satul vostru, în orașul vostru, la marginea localității sau acolo unde comunitatea are nevoie de viață și de verde”, a transmis acesta.

Călin Georgescu a explicat că inițial plănuia să planteze într-o livadă aparținând unei mănăstiri, însă a decis să schimbe locația pentru a nu crea agitație în acel loc.

„Inițial, gândul nostru a fost să facem acest gest în livada unei Mânăstiri. Însă, ca orice lăcaș sfânt, Mânăstirea are nevoie de liniște și de rânduiala ei firească, cu atât mai mult acum, în Postul Mare. În jurul zilei de sâmbătă s-a creat deja o atenție publică prea mare, iar noi nu dorim să transformăm acest gest într-o agitație sau într-un eveniment care să tulbure pacea locului și buna rânduială a Bisericii. Sâmbătă 14 martie 2026, la ora 12, să plantăm nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea noastră pentru acest pământ sfânt”, a mai scris Călin Georgescu în mesajul său.

