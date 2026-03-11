Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu îi cheamă pe români să planteze copaci, pe 14 martie: „România plantează!”

Călin Georgescu îi cheamă pe români să planteze copaci, pe 14 martie: „România plantează!”

11 mart. 2026, 21:29, Actualitate
Călin Georgescu îi cheamă pe români să planteze copaci, pe 14 martie: „România plantează!”

Călin Georgescu a transmis un mesaj pe Facebook prin care îi invită pe români să participe sâmbătă, 14 martie, la o acțiune simbolică de plantare de arbori și pomi fructiferi. Fostul candidat la prezidențiale spune că gestul ar trebui făcut „pentru binele țării” și pentru „reîntregirea pădurii românești”.

„Sâmbătă, România plantează”

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Călin Georgescu îi îndeamnă pe oameni să planteze un copac sau un pom fructifer la ora 12, acolo unde locuiesc, împreună cu familia sau prietenii.

„Sâmbăta aceasta, pe 14 martie, este Ziua Sădirii Arborelui. La ora 12 vă chem pe fiecare să facem împreună un gest simplu, dar plin de putere: să sădim un arbore sau un pom fructifer din sămânță românească, în pământ românesc, pentru binele țării, pentru reîntregirea pădurii românești, pentru unitatea credinței și spre slava lui Dumnezeu”, a scris Georgescu.

El a subliniat că acțiunea poate avea loc oriunde, important fiind gestul în sine.

„Cu mic, cu mare, în familie sau împreună cu prietenii, vă chem să faceți acest lucru cu inima plină de iubire pentru țara noastră, fiecare acolo unde poate: în satul vostru, în orașul vostru, la marginea localității sau acolo unde comunitatea are nevoie de viață și de verde”, a transmis acesta.

Călin Georgescu a explicat că inițial plănuia să planteze într-o livadă aparținând unei mănăstiri, însă a decis să schimbe locația pentru a nu crea agitație în acel loc.

Inițial, gândul nostru a fost să facem acest gest în livada unei Mânăstiri. Însă, ca orice lăcaș sfânt, Mânăstirea are nevoie de liniște și de rânduiala ei firească, cu atât mai mult acum, în Postul Mare. În jurul zilei de sâmbătă s-a creat deja o atenție publică prea mare, iar noi nu dorim să transformăm acest gest într-o agitație sau într-un eveniment care să tulbure pacea locului și buna rânduială a Bisericii. Sâmbătă 14 martie 2026, la ora 12, să plantăm nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea noastră pentru acest pământ sfânt”, a mai scris Călin Georgescu în mesajul său.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

UTILE Noile reguli fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor. Ce se schimbă în 2026
21:53
Noile reguli fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor. Ce se schimbă în 2026
UTILE Supă de usturoi sălbatic: Are un gust fantastic și se prepară rapid
21:36
Supă de usturoi sălbatic: Are un gust fantastic și se prepară rapid
REACȚIE ”România, un aliat ferm al SUA”. Presa arabă comentează aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul țării noastre
21:07
”România, un aliat ferm al SUA”. Presa arabă comentează aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul țării noastre
NEWS ALERT Vaporașele din Constanța, un simbol al litoralului, dezmembrate, după ce Primăria le-a vândut la fier vechi. Ce se construiește în locul lor
21:04
Vaporașele din Constanța, un simbol al litoralului, dezmembrate, după ce Primăria le-a vândut la fier vechi. Ce se construiește în locul lor
ACTUALITATE Chiriile din București sau Cluj sunt parfum. Cât plătește un croat pentru un apartament de 18mp într-un oraș industrial din Dalmația
20:36
Chiriile din București sau Cluj sunt parfum. Cât plătește un croat pentru un apartament de 18mp într-un oraș industrial din Dalmația
POLITICĂ Oana Țoiu: „Parlamentul României a consolidat poziția țării noastre de aliat de încredere și partener strategic al Statelor Unite”
20:13
Oana Țoiu: „Parlamentul României a consolidat poziția țării noastre de aliat de încredere și partener strategic al Statelor Unite”
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ce mâncăm influențează somnul. Care sunt alimentele care ne ajută?
LIFESTYLE 10 greșeli pe care trebuie să le eviți atunci când prepari pizza
21:49
10 greșeli pe care trebuie să le eviți atunci când prepari pizza
Ștefan Popescu, analiza momentului: După înfrângerea strategică din Iran, o nouă ordine regională: America se repliază, iar România devine avanpost
21:28
Ștefan Popescu, analiza momentului: După înfrângerea strategică din Iran, o nouă ordine regională: America se repliază, iar România devine avanpost
FLASH NEWS Donald Trump spune că Iranul a fost bombardat mai puternic decât orice altă țară din istorie. Trump: „Am putea face mult mai rău”
20:16
Donald Trump spune că Iranul a fost bombardat mai puternic decât orice altă țară din istorie. Trump: „Am putea face mult mai rău”
FLASH NEWS Trump, despre Spania: „Spaniolii sunt un popor fantastic, dar au o conducere proastă. S-ar putea să încetăm comerțul cu ei”
19:51
Trump, despre Spania: „Spaniolii sunt un popor fantastic, dar au o conducere proastă. S-ar putea să încetăm comerțul cu ei”
ACTUALITATE Vacanță 2026 în zona de război. Turcia, singura țară aflată la o aruncătură de rachetă de Iran, care asigură turiștii de liniște și huzur
19:48
Vacanță 2026 în zona de război. Turcia, singura țară aflată la o aruncătură de rachetă de Iran, care asigură turiștii de liniște și huzur
CONTROVERSĂ Premierul maghiar Viktor Orbán susține că ucrainenii i-au amenințat familia, copiii și nepoții: „Toate au o limită”
19:42
Premierul maghiar Viktor Orbán susține că ucrainenii i-au amenințat familia, copiii și nepoții: „Toate au o limită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe