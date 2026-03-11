Prima pagină » Actualitate » Vaporașele din Constanța, un simbol al litoralului, dezmembrate, după ce Primăria le-a vândut la fier vechi. Ce se construiește în locul lor

11 mart. 2026, 21:04, Actualitate
sursa foto: Radio România Constanța

Vaporașele simbol ale Constanței, amplasate în puncte cheie ale orașului, vor fi dezafectate după mai bine de două decenii, timp în care au devenit repere vizuale ale municipiului.

Licitația desfășurată la data de 11 decembrie 2025, s-a finalizat cu vânzarea tuturor celor 5 vedete maritime, fiind încheiate două contracte de vânzare-cumpărare – unul pentru 4 vedete maritime și altul pentru una. Ridicarea vedetelor maritime de pe domeniul public urmează a fi realizată de către cumpărători în termen de 90 de zile de la semnarea contractelor. Instituția se află în acest moment în etapa de întocmire a documentației necesară obținerii avizelor pentru obiectivul “Amenajare spațiu public și construire totem””, a declarat Luminița Lare, purtătorul de cuvânt al municipalității, potrivit Radio România Constanța.

Vaporașele din Constanța, un simbol al litoralului, vor fi dezmembrate

Decizia vine după ce, la final de 2025, aceste ambarcațiuni de tip exponat au fost scoase la licitație și vândute la fier vechi. Licitația a avut loc pe 11 decembrie 2025, atunci când au fost încheiate și contractele de vânzare-cumpărare.

  • 266.560 lei fără TVA pentru patru vedete maritime;
  • 67.306,40 lei fără TVA pentru o vedetă maritimă.

„Ridicarea vedetelor maritime de pe domeniul public urmează a fi realizată de către cumpărători în termen de 90 de zile de la semnarea contractelor”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Mai exact, dacă termenul contractual va fi respectat, vaporașele ar urma să fie ridicate în jurul datei de 11 martie 2026, conform înțelegerii dintre municipalitate și cumpărători.

Instalate în 2003, vaporașele au marcat timp de peste 22 de ani intrările principale în municipiu și au devenit un simbol neoficial al Constanței, apreciat atât de localnici, cât și de vizitatori.

Ce se va monta în locul vaporașelor

În locul acestor simboluri urbane, administrația locală pregătește noi amenajări ale spațiului public. Primăria Municipiului Constanța, condusă de primarul Vergil Chițac, a obținut certificate de urbanism pentru trei proiecte majore care vizează modernizarea unor zone intens circulate din oraș.

  • amenajarea spațiului public și instalarea unui totem urban pe Bulevardul Mamaia, în zona RAJA – Lacul Tăbăcărie;
  • amenajarea spațiului public și amplasarea unui totem de informare pe Bulevardul Tomis, la intersecția cu Bulevardul Aurel Vlaicu;
  • reconfigurarea spațiului urban și instalarea unui totem pe Bulevardul I. C. Brătianu, tronsonul 5.

sursa foto: Radio România Constanța

