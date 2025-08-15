Dan Negru a mers pe litoralul românesc, după ce s-a spus că stațiunile sunt goale. Ce a descoperit prezentatorul TV

Dan Negru (54 de ani) a mers pe litoralul românesc, după ce s-a spus că stațiunile de la Marea Neagră sunt goale. Prezentatorul TV a postat, pe rețelele de socializare, un scurt videoclip prin care le arată prietenilor virtuali cum arată plaja din Eforie Nord, pe 14 august 2025 (joi).

De-a lungul timpului, Dan Negru a mărturisit, atât în presă, cât și pe rețelele de socializare, că preferă să își facă vacanțele la malul Mării Negre, în România. Prezentatorul TV mărturisea că „marea e despre amintiri” și că a învățat să „ocolească snobismul de la Marea Neagră”. Vezi AICI declarațiile sale.

Dan Negru a mers pe litoralul românesc, după ce s-a spus că stațiunile sunt goale

Aflat la malul Mării Negre de câteva zile, prezentatorul TV le-a arătat prietenilor virtuali cum se prezintă, de pildă, plaja din stațiunea Eforie Nord, după ce s-a spus că litoralul ar fi gol.

„Așa sunt știrile și așa e adevărul! Dar dacă o vor spune o dată, de două ori, de o sută de ori, toți vor sfârși prin a crede…”, a notat Dan Negru, în dreptul videoclipului postat pe Instagram.

Într-o postare pe rețelele de socializare, „Regele Audiențelor” a arătat că o mulțime de turiși înotau în mare, iar plaja era plină cu familii și copii. Imaginile au fost surprinse pe 14 august 2025 (joi).

Prezentatorul TV a continuat: „Am vrut doar să confirm știrile din media, care spun, peste tot, că în plin sezon estival, litoralul românesc e fără turiști. 14 august…”.

