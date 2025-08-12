Prima pagină » Actualitate » Trafic de coșmar. Week-end sufocant la MARE de Sf Maria. Sute de mii de turiști vor aglomera plajele și șoselele

Trafic de coșmar. Week-end sufocant la MARE de Sf Maria. Sute de mii de turiști vor aglomera plajele și șoselele

Rene Pârșan
12 aug. 2025, 11:49, Actualitate
Trafic de coșmar. Week-end sufocant la MARE de Sf Maria. Sute de mii de turiști vor aglomera plajele și șoselele
FOTO - Captură video

Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, estimează turoperatorul  Litoralulromanesc.ro, multe dintre hotelurile populare fiind deja fully booked  în intervalul 15-17 august. Aproximativ 200.000 de turiști sunt așteptați la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului estival pe litoralul autohton, conform Profit.ro.

Evident, alte sute de mii de români vor aglomera și drumutile către munte, cu precădere spre Valea Prahovei, Moldova, Ardeal sau Maramureș.

”Perioada din jurul datei de 15 august aduce, an de an, un aflux mare de turiști pe litoralul românesc, fiind momentul preferat de mulți români pentru concediu, iar faptul că anul acesta sărbătoarea religioasă cade vineri face ca numărul celor care rezervă un sejur la mare să fie peste nivelul de anul trecut.

Pentru cei care nu au apucat să rezerve din timp, mai există variante last-minute, însă numărul camerelor libere este destul de redus, iar rezervările se fac foarte rapid. Cei care rezervă pe ultima sută de metri se orientează mai ales către pachete care includ cazare și mic dejun”, afirmă Ștefan Necula, director Litoralulromanesc.ro.

Prețuri de la Nord la Sud

Chiar și cu câteva zile înainte de minivacanță, se mai găsesc locuri în unele unități, cu prețuri ce pornesc de la 295 de lei/noapte/camera dublă la un hotel de trei stele din Mamaia, de la 460 de lei/noapte la patru stele în aceeași stațiune, sumă ce acoperă cazarea și micul dejun.
În Mamaia Nord, la o unitate de trei stele, o noapte de cazare costă de la 275 de lei pentru o cameră dublă, în vreme ce în Eforie Nord, cazarea la o pensiune de trei stele costă de la 300 de lei/noapte, iar la un hotel de trei stele – de la 357 de lei/noapte/camera dublă. Cei care doresc să stea la patru stele în Eforie Nord și să aibă inclus și micul dejun trebuie să achite de la 524 de lei/noapte.

În sudul litoralului, o noapte de cazare la un hotel de trei stele din Neptun-Olimp costă de la 269 de lei și include și micul dejun. În stațiunea Jupiter, cazarea la un hotel de trei stele costă de la 355 de lei/noapte/camera dublă. Turiștii care doresc să beneficieze și de mic dejun și prânz pot rezerva pachete la un hotel de trei stele cu prețuri ce pornesc de la 650 de lei/noapte/camera dublă.

„Chiar dacă, începând cu 1 august, cota de TVA în turism a crescut, tarifele pachetelor de vacanță la mare au rămas neschimbate. Prețurile nu vor suferi modificări până la finalul acestui sezon estival”, precizează reprezentantul turoperatorului.
În ceea ce privește topul stațiunilor preferate de turiștii români pentru minivacanță, Eforie Nord se află pe primul loc, stațiune urmată de Mamaia și de Neptun. Cei mai mulți turiști au optat pentru pachete de 3-4 nopți, însă nu lipsesc și vacanțele mai lungi, de până la o săptămână, în special în cazul celor care au rezervat din timp. Facilități precum piscină, plajă privată, loc de joacă pentru copii sau terenuri de sport au fost printre criteriile decisive în alegerea hotelului, conform Profit.ro.

Recomandarea autorului: O nouă TAXĂ controversată a apărut pe litoralul românesc. „Nu mai mergeți, fraților, la mafioți! Să stea cu plajele goale!”

Citește și

ECONOMIE Mugur Isărescu: „În următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt ușor optimist!”
12:51
Mugur Isărescu: „În următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt ușor optimist!”
ACTUALITATE INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
12:48
INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
ACTUALITATE Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
12:43
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
ACTUALITATE Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
12:37
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
POLITICĂ Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
12:35
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
EXTERNE Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
12:32
Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Cseke Atilla vrea liste ale rușinii, deși e ilegal. Gazeta de perete comunistă se întoarce
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
VIDEO Gestul revoltător făcut de Mirabela Dauer: "Tot respectul pentru voce și cântece, dar să știți că nu este la primul derapaj". Motivul pentru care artista a împins un invitat în plin eveniment: "Cu ce o deranja?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un nou studiu arată că un obicei considerat de prost gust este chiar benefic în cuplu