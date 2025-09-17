FOTO / Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei. ”Acolo fac naveta… de DRAGOSTE”

Într-un interviu pentru publicația Formula AS, câștigătoarea de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a vorbit despre viața sa sentimentală și a oferit amănunte despre relația pe care o are în prezent.

Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei. ”Este bucătar, executive chef la un mare lanţ de restaurante britanice”

”Cel mai des merg în Anglia, loc despre care am mai vorbit în interviurile noastre, se ştie cât de mult îl ador. Doar că de ceva vreme călătoresc în Regatul Unit şi pentru că acolo fac naveta… de dragoste. Iubitul meu este bucătar, executive chef la un mare lanţ de restaurante britanice. De fapt, fac două navete, una în Anglia şi una în România, fiindcă englezul meu, Adrian (Adrian Gagea), e din Topliţa şi are un restaurant acolo”, a declarat Alexandra Ungureanu.

Artista a mai mărturisit că mama sa își dorește foarte mult să o vadă căsătrită:

”Suntem în continuare foarte legate, locuim în mare măsură împreună, împărţim frăţeşte plimbatul căţeilor, ne îmbrăţişăm, ne certăm şi ne împăcăm zilnic. Mă pune la curent cu toate inovaţiile în medicină şi nutriţie, pasiunea mamei. Draga de ea, tot încearcă să mă mărite, iar eu tot îi spun că prefer să iubesc şi atât. Acceptă şi asta, căci pentru mama, încă sunt „cea mai tare” în orice şi eu n-o pot convinge că nu e chiar aşa”.