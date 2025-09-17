Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei. ”Acolo fac naveta… de DRAGOSTE”

FOTO / Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei. ”Acolo fac naveta… de DRAGOSTE”

17 sept. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei. ”Acolo fac naveta… de DRAGOSTE”
Galerie Foto 24
Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei

Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 41 de ani, a dat câteva detalii despre cel care îi este iubit. Artista face naveta pentru a fi alături de acesta.

Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public.

Într-un interviu pentru publicația Formula AS, câștigătoarea de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a vorbit despre viața sa sentimentală și a oferit amănunte despre relația pe care o are în prezent.

Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei. ”Este bucătar, executive chef la un mare lanţ de restaurante britanice”

”Cel mai des merg în Anglia, loc despre care am mai vorbit în interviurile noastre, se ştie cât de mult îl ador. Doar că de ceva vreme călătoresc în Regatul Unit şi pentru că acolo fac naveta… de dragoste. Iubitul meu este bucătar, executive chef la un mare lanţ de restaurante britanice. De fapt, fac două navete, una în Anglia şi una în România, fiindcă englezul meu, Adrian (Adrian Gagea), e din Topliţa şi are un restaurant acolo”, a declarat Alexandra Ungureanu.

Artista a mai mărturisit că mama sa își dorește foarte mult să o vadă căsătrită:

”Suntem în continuare foarte legate, locuim în mare măsură împreună, împărţim frăţeşte plimbatul căţeilor, ne îmbrăţişăm, ne certăm şi ne împăcăm zilnic. Mă pune la curent cu toate inovaţiile în medicină şi nutriţie, pasiunea mamei. Draga de ea, tot încearcă să mă mărite, iar eu tot îi spun că prefer să iubesc şi atât. Acceptă şi asta, căci pentru mama, încă sunt „cea mai tare” în orice şi eu n-o pot convinge că nu e chiar aşa”.

 

Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce criterii trebuie îndeplinite pentru bursele sociale, în anul școlar 2025-2026! Data până la care se depun documentele
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Evz.ro
Rizea despre Toto Dumitrescu. A mers la școală în Anglia să se trateze de dependență
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Surpriza din fosile: Ce mâncau crocodilii acum 66 de milioane de ani?
ACTUALITATE Iulia susține că ASASINAREA lui Aleksei Navalnîi a fost confirmată de testele de laborator
16:40
Iulia susține că ASASINAREA lui Aleksei Navalnîi a fost confirmată de testele de laborator
VIDEO Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar”
16:39
Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar”
EXTERNE UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
16:37
UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
EXTERNE Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
16:35
Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
POLITICĂ Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu
16:30
Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu
AI AFLAT! Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
16:28
Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”