FOTO / Alexandra Ungureanu dă detalii despre iubitul ei. ”Acolo fac naveta… de DRAGOSTE”

Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 41 de ani, a dat câteva detalii despre cel care îi este iubit. Artista face naveta pentru a fi alături de acesta.
Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public.
Într-un interviu pentru publicația Formula AS, câștigătoarea de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a vorbit despre viața sa sentimentală și a oferit amănunte despre relația pe care o are în prezent.
”Cel mai des merg în Anglia, loc despre care am mai vorbit în interviurile noastre, se ştie cât de mult îl ador. Doar că de ceva vreme călătoresc în Regatul Unit şi pentru că acolo fac naveta… de dragoste. Iubitul meu este bucătar, executive chef la un mare lanţ de restaurante britanice. De fapt, fac două navete, una în Anglia şi una în România, fiindcă englezul meu, Adrian (Adrian Gagea), e din Topliţa şi are un restaurant acolo”, a declarat Alexandra Ungureanu.
Artista a mai mărturisit că mama sa își dorește foarte mult să o vadă căsătrită:
”Suntem în continuare foarte legate, locuim în mare măsură împreună, împărţim frăţeşte plimbatul căţeilor, ne îmbrăţişăm, ne certăm şi ne împăcăm zilnic. Mă pune la curent cu toate inovaţiile în medicină şi nutriţie, pasiunea mamei. Draga de ea, tot încearcă să mă mărite, iar eu tot îi spun că prefer să iubesc şi atât. Acceptă şi asta, căci pentru mama, încă sunt „cea mai tare” în orice şi eu n-o pot convinge că nu e chiar aşa”.