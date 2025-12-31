Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, va întrerupe temporar emiterea facturilor în luna ianuarie din cauza unor lucrări de mentenanță la sismtemul informatic pentru a se asigura că totul funcționează în cele mai bune condiții.

În comunicatul oficial compania transmite că vor fi întrerupte, temporar, mai multe activități precum emiterea și corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor și alocarea plăților, dar și alte opreațiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date. De asemenea, Hidroelectrica va desfășura un proiect menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor pe care le oferă clienților.

„Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum și migrarea bazelor de date.”

Hidrolectrica a mai transmis că plățile efectuate prin alte canale decât aplicația iHidro, în perioada 1-15 ianuarie 2026, se vor refelcta în soldurile clienților după finalizarea etapelor de migrare, respectiv de la data de 15 ianuare 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienților. Compania subliniază că investițiile în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul consumatorilor pentru a le asigura servicii moderne, sigure și adaptate la cerințele de digitalizare.

„Hidroelectrica subliniază că aceste investiții în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale. Compania mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru ca tranziția către noile sisteme informatice să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu impact minim asupra activităților curente”, se arată în același comunicat.

