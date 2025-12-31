Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență. „Abia l-au resuscitat”

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova, în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru Novaya Gazeta.

Potrivit ediției europene a ziarului independent, Kadîrov venise la Moscova pentru a lua parte la o ședință a Consiliul de Stat prezidată de Vladimir Putin, dar starea de sănătate s-a agravat brusc și a ajuns de urgență la spital.

Kadîrov a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Clinic Central care deservește Biroul Executiv Prezidențial al Federației Ruse.

Ședința Consiliului de Stat a continuat fără participarea unui reprezentat al Republicii Cecene.

„Abia l-au resuscitat la Moscova, după care a revenit acasă și nu a mai ieșit în public”, a declarat sursa apropiată șefului Ceceniei.

Kadîrov, grav bolnav?

De la începutul anului 2025, când șeful Ceceniei a ajuns într-o clinică privată din Groznîi, starea acestuia s-a agravat pe zi ce trece.

Kadîrov a recunoscut indirect probleme de sănătate în timpul unei recente sesiuni de întrebări și răspunsuri în direct.

Acesta a dezvăluit că a plecat de patru ori în concediu în 2025. Liderul cecen vorbește despre „căderi nervoase” și „o senzație constantă de tensiune”.

Deși Kadîrov a negat de multe ori, surse ale Novaya Gazeta susțin că conducătorul are probleme cu rinichii. O altă versiune ar fi că Ramzan Kadîrov suferă de necroză pancreatică.

