Activitatea care îți aduce bani în plus în seara de Revelion. Este la mare căutare! Când alții se distrează, tu faci bani.

Activitatea care îți aduce bani în plus în seara de Revelion

Noaptea de Revelion. Unii se distrează, alții muncesc. Sunt la mare căutare, de exemplu, pet sitterii, care vor proteja animăluțele de companie de zgomotul infernal al petardelor și artificiilor, când stăpânii lor vor ciocni un pahar, în altă parte.

Blănoșii și nu numai nu vor duce lipsă de afecțiune, hrană și protecție, în seara dintre ani, scrie observatornews.ro.

„Pentru tine înseasmnă să te poți deplasa la anumite distanțe și de mai multe ori pe zi. În cazul câinor trebuie scoși de 2-3 ori pe zi. Cealaltă opțiune este să primești câinii la tine acasă, iar aici, dificultatea ar putea fi, în cazul celor ca mine, care au deja un câine”, a declarat Maria, unul dintre petsitteri.

Prețurile încep de la 50 de lei

Prețurile variază între 50-150 de lei pentru o noapte petrecută de animal în casa îngrijitorului sau a stăpânilor, dacă sunt plecați de acasă.

„Cățeii au nevoie de multă atenție, să te joci cu ei, să îi ajuți să se destindă într-un spațiu nou. În casa noastră primim cu drag, mai ales de sărbători, blănoșii altor părinți care pleacă în vacanță. Avem grupe deja, de la talie mică la talie mare. La noi stau într-un spațiu familial, fără boxe, fără cuști, ca acasă la ei.. pe canapea, în pat”, povesteşte Monica, pet sitter.

Cum ferim animăluțele de teroarea petardelor și artificiilor de Revelion

Când spunem Revelion, spunem și petarde, artificii, așa cum se cuvine să celebrăm intrarea în noul an 2026.

Dar animăluțele au nevoie de protecție, deoarece ar fi terorizate de asemenea zgomote infernale.

O soluție este să dăm muzica mai tare sau să le închidem într-o cameră cât de cât ferită de zgomot.

Autorul recomandă: