FOTO/ Andreea Marin A SLĂBIT cinci kilograme din cauza unei probleme de sănătate. ”A fost mai neplăcut”

10 sept. 2025, 12:30, Showbiz
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a slăbit cnci kilograme în urma unei probleme de sănătate cu care s-a confruntat.

Andreea Marin este una dintre cele mai de succes vedete de televiziune din România. Fosta zână a surprizelor are o carieră impresionantă în spate. În ceea ce privește viața personală, Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.

În ultima perioadă de timp, Andreea Marin a slăbit cinci kilograme în urma unei probleme de sănătate. Aceasta a avut COVID.

Luna trecută, Andreea Marin a făcut COVID.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu 5 kilograme în minus. A fost mai neplăcut! 5 kilograme în minus, au fost la fix”, a declarat Andreea Marin pentru click.ro.


Invitată recent la emisiunea ”Exclusiv VIP”, moderată de Cristi Brancu la postul de televiziune Prima TV, Andreea Marin a făcut câteva declarații despre viața sa sentimentală din prezent, după separarea de Adrian Brâncoveanu.

”Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum! Nu trebuie să fie cineva, trebuie să fii tu liniștită! Iar deciziile pe care le-am luat, le-am luat în cunoștință de cauză. Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac! Nu am nimic extraordinar de spus”, a spus vedeta.

