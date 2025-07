FOTO / Cât primește PENSIE Elena Merișoreanu. ”Nu mă plâng”

Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a spus câți bani primește la pensie. ”Nu mă plâng”, a declarat aceasta.



Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru. Elena Merișoreanu și partenerul său de viață, Viorel Croitoru, au un mariaj de 50 de ani.

Prezentă la emisiunea ”40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai la postul de televiziune Kanal D, Elena Merișoreanu a vorbit despre pensia pe care o primește, mărturisind că nu se plânge de bani, ba chiar mai ajută și pe cine nu are posibilități financiare.

Cât primește pensie Elena Merișoreanu. ”Ne mai vin și de acolo bani”

”Să știi că am o pensie omenească și nu mă plâng, dar ajut cât pot pe cei care nu au. Am o pensie de 5.000 la care se adaugă de la Uniunea Compozitorilor, de la UCMR, de la Credidam – ne mai vin și de acolo bani – de două ori pe an vine o sumă destul de bună”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit click.ro.

”Îmi ajut rudele care o duc destul de greu, pentru că am avut două surori din partea tatălui, cărora le-a murit mama, și vreau să spun că ele au decedat, și nepoatele, dar au rămas ceilalți, pe care îi ajut dacă pot. Ajut la biserică dacă e nevoie să schimbe o pictură sau ceva, cu tot dragul. Pentru că atunci când ai te, te gândești și la cel care nu are”, a mai spus aceasta.