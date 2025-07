FOTO / Câți BANI a luat Ioana Ginghină ca să pozeze în Playboy. ”Adică aici am avut treabă cu negociatul”

Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit câți bani a luat pentru a poza în celebra revisă pentru adulți ”Playboy”.



În urmă cu două decenii, Ioana Ginghină a pozat pentru revista ”Playboy.

Invitată la emisiunea ”40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai la postul de televiziune Kanal D, Ioana Ginghină a dezvăluit ce sumă a primit la acea vreme pentru a realiza pictorialul nud. Actrița a mărturisit că negocierea a fost dură.

Câți bani a luat Ioana Ginghină ca să pozeze în Playboy. ”Nu aveam o problemă în a mă arăta”

”Nici nu știu dacă s-a prescris și dacă pot să spun. Am primit 10 mii de euro și, într-adevăr, discuția a fost foarte scurtă, pentru că nu aveam o problemă în a mă arăta; nu cum arătau pozele a fost negocierea – cum și ei se așteptau, poate, să negociez – ci banii. Adică aici am avut treabă cu negociatul. În primul rând, că pe vremea noastră – chiar și acum le spun tinerilor care vor să dea la actorie – eram educați în facultate că, odată ce te faci actriță, nu trebuie să ai inhibiții, pentru că oricând te poți dezbrăca, fie în film, fie pe scenă. Și, cumva, mi-am asumat asta. Iar când eram… adică, de mică am făcut nudism. Eu am avut bunicii la Costinești și, de mică, mergeam la nudiști, așa că n-am avut niciodată o problemă în a mă expune…”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit click.ro.



Întrebată dacă ar mai face plajă la nudiști și dacă ar mai accepta să pozeze în Playboy, actrița a răspuns:

”Nu mai fac plajă, pentru că probabil m-ar fotografia. Adică, dacă aș ști că în zonă nu e nimeni care să mă recunoască și că n-aș ajunge, după aceea, pe Instagram instant, aș mai face, n-am o problemă în sensul ăsta. Nu știu dacă aș mai poza, dar nu din considerente neapărat legate de rușine sau de faptul că nu mă mai simt bine în pielea mea, ci pentru Ruxi. Am o fiică adolescentă care nu știu dacă ar digera acest lucru bine. Eu mi-am schimbat și stilul vestimentar de vreo 2-3 ani datorită ei, pentru că mi-a zis că a venit o vârstă în care trebuie să mă îmbrac mai decent”.

Ioana Ginghină e căsătorită și are o fată