Forbes: Elon Musk a devenit prima persoană a cărei avere a depășit 700 de miliarde de dolari

20 dec. 2025, 22:15, Știri externe
Elon Musk bate recorduri peste recorduri: Forbes raportează că averea sa a crescut la peste 700 de miliarde de dolari. Este prima persoană din istorie a cărei avere a a ajuns la peste un jumătate dintr-un trilion de dolari. 

Pe 15 decembrie, revista stabilise averea miliardarului la 600 de miliarde de dolari. Acum, a ajuns la peste 700 miliarde de dolari după ce vineri a obținut nou câștig. Curtea Supremă din Delaware a decis ca miliardarul să-și primească pachetul de remunerare de 55 miliarde de dolari, acordat de Tesla în 2018 ca stimulent pentru că îndeplinește funcția de director general.

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din istorie?

Elon Musk este director executiv al companiilor X, Space X, Tesla, The Boring Company și Neuralink. Compania Tesla și-a mutat sediul social al companiei din Delaware în Texas în 2024, după ce un judecător din Delaware a anulat, de două ori, pachetul de 55 de miliarde de dolari acordat de Tesla lui Musk.

Forbes informează că averea miliardarului a ajuns acum la 749 de miliarde de dolari. Elon Musk mai are nevoie de încă 300 de miliarde de dolari pentru a deveni primul trilionar din istoria umanității. După hotărâre, Tesla este din nou cel mai valoros activ al lui Musk.

El deține și 12% din acțiunile producătorului de vehicule electrice, în valoare de 199 de miliarde de dolari. Al doilea cel mai valoros activ al lui Musk este SpaceX, cu participația sa estimată la 42%. Aceasta valorează acum cu 2 miliarde de dolari mai puțin decât deținerile sale Tesla (la aproximativ 336 de miliarde de dolari).

Totuși, ar putea fi SpaceX, și nu Tesla, cel care îl face pe Musk primul trilionar din lume, scrie Forbes. Producătorul de rachete vizează o listare la bursă în 2026. Compania ar putea fi evaluată la aproximativ 1,5 trilioane de dolari.

Sursa Foto: Profimedia

