TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere

21 dec. 2025, 00:00, Actualitate
Ce probabilitate există să fii concediat în 2026

Piața muncii din România în 2026 este marcată de un paradox: pe de o parte, există un deficit uriaș de forță de muncă în sectoarele tehnice și de execuție, iar pe de altă parte, presiunea digitalizării și a noilor reglementări fiscale forțează companiile să „subțieze” schemele de personal în zonele administrative sau repetitive.

Conform datelor recente (ManpowerGroup și prognozele economice pentru 2026), aproximativ 28% dintre angajatori anticipează reduceri de personal în primul trimestru al anului 2026, pe fondul prudenței economice.

Tabelul cuprinde 20 de meserii relevante, unde a fost evaluat riscul de concediere pe baza a trei factori importanți: automatizarea (AI), situația economică a sectorului și disponibilitatea forței de muncă în piață.

Cel mai „ghinionist” ar fi funcționarul introducere date, cu o probabilitate de concediere de 85%, din cauza automatizării complete prin AI și OCR.

Urmează casierul, cu 70% probabilitate de a rămâne fără job, pe fondul extinderii sistemelor de case self-checkout, dar și operatorii call-center, înlocuiți cu agenți AI.

Automatizarea facturării și raportării (e-Factură) ar lăsa fără loc de muncă și contabilii (Junior/Operativ).

Un loc „negru” este asigurat și pentru analiștii de credite bancare, deoarece algoritmii de scoring devin standardul decizional.

Mai mult, chiar și agentul de turim ar putea rămâne pe drumuri, din cauza platformelor de rezervare directă și asistenților AI.

Cine s-ar fi gândit, de asemenea, că eterna secretară va fi dată afară? Digitalizarea de tip paperless va însemna reducerea de personal, în acest sens.

Meseriile „la adăpost” de AI

Expert securitate cibernetică, șofer de camion, bucătar, avocat, medic, electrician, inginer, programator, toate aceste meserii nu pot fi făcute de AI, sub nicio formă.

Chiar și pentru programatori, generarea de cod prin AI nu reprezintă „un capăt de țară”, deoarece angajatorii caută mai mult decât atât, mai ales când angajează entry-level și visează să aibă un personal instruit, pe termen lung.

