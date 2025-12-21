Scandal medical uriaș în Europa: aproape 200 de copii au fost concepuți folosind spermă de la un donator purtător de o boală genetică fatală

Rezultatele unei investigații uriașe, realizată de Rețeaua de Jurnalism de Investigație a EBU sunt uimitoare. 197 de copii din 14 țări europene au fost concepuți folosind spermă de la același donator anonim ( numărul 7069), care a transmis o mutație a genei TP53, crescând semnificativ riscul de a dezvolta cancer la unii dintre urmașii săi. Mai mulți dintre copii concepuți folosind acest donator au decedat deja, arată ancheta.

30 de jurnaliști, 14 instituții media din 14 state europene au lucrat la investigația numită „Donare de spermă, vieți în derivă”, care a fost difuzată în decembrie 2025 pe televiziunile belgiene.

Prima mărturie a fost a unei mame.

Prima care a vorbit a fost…mama „Céline”

Prima mamă care a vorbit cu presa a fost numită de jurnaliști „Céline”. Pentru a-i proteja identitatea. Această mamă a venit în Belgia în 2011 pentru inseminare la o clinică de fertilitate dintr-un spital flamand. Acolo, a primit spermă de la donatorul 7069. La acea vreme, această procedură era ilegală în Franța pentru mamele singure. Dintre toate familiile afectate de acest donator, Céline a fost prima care a fost de acord, în ciuda naturii sensibile a subiectului, să vorbească cu o echipă de televiziune. Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu jurnaliștii, ea și-a supus fiica unui test genetic pentru a determina dacă a moștenit sau nu mutația genei TP53 transmisă de sperma donatorului.

Statisticile privind această mutație genetică, care provoacă boala cunoscută sub numele de sindromul Li-Fraumeni , sunt alarmante. Femeile cu această mutație au un risc de 90% de a dezvolta cancer pe parcursul vieții, comparativ cu 70% pentru bărbați, adesea în primii 40 de ani. Fiica lui Céline avea un risc de 50% de a moșteni această mutație, arată ancheta.

„Simt o enormă vinovăție”

Rezultatele analizei genetice pentru Céline au fost concludente. Rezultatele au arătat că era purtătoare. „

Am fost furioasă când am aflat. Am simțit că mi se fura statutul de părinte. Am mers în Belgia din două motive. În primul rând, era ilegal în Franța la vremea respectivă, așa că m-am dus pentru că era legal acolo și pentru că era un spital și aveam garanția, într-un fel, că aspectele legate de sănătate și igienă erau prezente. Am fost într-un spital. Și în al doilea rând, aveam garanția anonimatului donatorului. Acestea au fost cele două motive pe care mi-am bazat statutul de părinte singur. Și acum, s-au spulberat în două secunde. Pentru că, de fapt, sperma nu era atât de curată. (…) Deci, dacă fiica mea poartă o genă care îi va afecta potențial viața, este decizia mea. Așa că simt o vină enormă,” a mărturisit ea jurnaliștilor.

Lipsa crucială a urmăririi datelor

Dar să ne întoarcem la poveste. Încă din 2023 au fost observate primele cazuri de cancer la copii concepuți folosind donatorul numărul 7069, au descoperit jurnaliștii.

Ulterior, probele sale de spermă, încă în circulație, au fost blocate definitiv de o alertă europeană (RATC, Sistemul de alertă rapidă pentru țesuturi și celule umane ). Clinicile de fertilitate care utilizaseră această spermă au fost obligate rapid să contacteze toate familiile afectate – cele care născuseră deja unul sau mai mulți copii folosind această spermă problematică – pentru a le informa despre riscul genetic.

Și așa s-a descoperit că Belgia este una dintre cele mai afectate țări. Unsprezece dintre cele 33 de centre de fertilitate ale sale ar fi implicate, susține ancheta. Cincizeci și trei de copii au fost concepuți acolo folosind această spermă, în 38 de familii diferite. Céline era doar una dintre ele.

Ea a fost informată despre riscul transmiterii mutației genetice abia pe 6 iunie 2025, la mai mult de un an și jumătate după alerta europeană care a blocat definitiv acest donator pe 8 noiembrie 2023.

Anunțul târziu și strângerea informațiilor

În cazul acesta, un anunț târziu este o problemă reală. Monitorizarea situației fiicei sale ar fi putut începe mult mai devreme. Era vital pentru ea. Spitalul flamand în cauză a refuzat cererea jurnaliștilor pentru interviu. Dintre cele 38 de familii afectate de acest donator, care au primit tratamentul de fertilitate în Belgia, trei nu au fost încă contactate, susține ancheta. Prin urmare, probabil că încă nu știu că copilul (copiii) lor trebuie testați.

La nivel internațional, grupul de 30 de jurnaliști de investigație a petrecut luni întregi întocmind o listă a țărilor, clinicilor, familiilor și copiilor implicați. Fiecare jurnalist, care lucra în propria țară, era responsabil de contactarea clinicilor, autorităților sanitare, medicilor specialiști și altor surse apropiate cazului pentru a aduna informații și a evalua amploarea fenomenului.

Pe 3 decembrie 2025, după adunarea tuturor datelor de la toate instituțiile, a fost stabilit un număr inițial, încă provizoriu: 14 țări și 67 de clinici sunt implicate și cel puțin 197 de copii au fost concepuți folosind spermă de la donatorul 7069.

Mama din Danemarca: Când ești un copil conceput prin donare și descoperi că ai atât de mulți frați vitregi și surori vitregi, e mult prea mult!

Și în Danemarca, jurnaliștii au vorbit cu altă mamă a unui copil conceput cu spermă de la donatorul 7069. Anunțul numărului de copii legați de acest donator a surprins-o: „ Sunt mulți copii de la același donator, mult mai mulți decât ne-am imaginat. Când ești un copil conceput prin donare și descoperi că ai atât de mulți frați vitregi și surori vitregi, este pur și simplu prea mult!”, a spus Dorte Kellermann.

În Danemarca și în alte țări nordice, există, de asemenea, rapoarte despre întârzieri sau chiar o lipsă totală de informații furnizate familiilor în urma alertei europene. Dorte, cealaltă mamă a fost de fapt informată de o altă familie afectată de acest donator.

„Este o problemă majoră atunci când se dezvoltă un astfel de caz și nu ești informat de clinică, de banca de spermă sau de autorități. Nimeni nu s-a ocupat de asta. Neprimind nicio scrisoare, am sunat la clinică și am spus: «Avem o problemă aici. Am folosit acest donator și nu am fost informată despre mutația genetică. Cum se face că nu m-ați informat?» Mi-au răspuns: «Nu știam»”, relatează Dorte, încă uluită de apel.

Câte familii încă trăiesc în ignoranță cu privire la riscul potențial pentru copilul/copiii lor este dificil de evaluat, susține ancheta.

77 de copii au fost deja supuși screeningului genetic

La începutul lunii decembrie 2025, rețeaua europeană ERN GENTURIS care conecta clinicile genetice despre caz a numărat 77 de copii concepuți de la donatorul cu probleme care fuseseră deja supuși screeningului genetic.

Dacă există cel puțin 197 în total, conform numărării realizate de grupul de jurnaliști de investigație al EBU , ce se întâmplă cu ceilalți 120? De ce nu sunt încă incluși în aceste statistici de screening?

„Este vorba despre o întârziere în testare, în compilarea datelor sau despre o lipsă de informații furnizate familiilor? Acest caz demonstrează clar o lipsă critică de monitorizare a donărilor de spermă în Europa”, susțin jurnaliștii.

Nicio organizație, nicio administrație supranațională nu urmărește sperma de la donator la familiile receptorilor și nici nu oferă informații în cazul unei probleme genetice majore, care uneori se manifestă abia la 10 sau 20 de ani după nașterea copiilor. Între timp, datele pacienților se pierd sau clinicile de fertilitate se închid.

Belgia este depășită de amploarea problemei

În Belgia, reproducerea asistată medical este guvernată de un text fundamental, legea din 6 iulie 2007. Unul dintre articolele sale este clar: în Belgia, sperma de la un singur donator nu poate duce la nașterea a mai mult de șase familii .

Problema este că, până în 2024, clinicile de fertilitate belgiene nu și-au împărtășit datele. Cum puteau fi atunci sigure că respectă regula națională a șase familii per donator? Pentru a afla, jurnaliștii au contactat mai mulți manageri de clinici de fertilitate belgiene care nu erau neapărat implicați în cazul donatorului 7069.

„Avem doar propriile noastre date. Nu știm ce se întâmplă în alte centre ”, explică Dr. Laurie Henry, șefa clinicii de fertilitate Citadelle din Liège.

„Înainte ne concentram pe asigurarea faptului că donatorii care veneau la noi aveau copii doar în șase familii. Dar eram destul de neputincioși, deoarece nu exista un sistem care să permită genul de control pe care Fertidata îl oferă acum”, confirmă Dr. Catherine Houba, șefa clinicii de fertilitate de la Spitalul Erasme din Bruxelles.

Fertidata este de fapt registrul centralizat belgian lansat la 1 ianuarie 2024. Acesta colectează date de la toate clinicile de fertilitate. De îndată ce sperma de la un donator belgian sau străin este utilizată în șase familii din Belgia, aceasta este blocată.

Pur și simplu nu este posibil să existe un asemenea nivel de amatorism, incompetență și imprudență într-un domeniu atât de important precum procrearea, spune ancheta.

Înainte de înființarea acestui registru, limita a fost depășită ani de zile de zeci de donatori, inclusiv de cel cu numărul 7069. El a permis nașterea de copii în 38 de familii din Belgia, de peste șase ori limita maximă permisă.

Céline: „Este cu adevărat șocant. Vorbim despre AI, dar când donăm spermă pentru a face copii, nu mai știm cu adevărat cui am donat”

Céline, mama unui copil conceput cu sperma acestui donator, este uluită: „Este cu adevărat șocant. Este șocant pentru că este 2025, suntem în Europa, nu știu, facem lucruri incredibile, vorbim despre AI. Dar când donăm spermă pentru a face copii, nu mai știm cu adevărat cui am donat, cum am donat, de câte ori am donat, cine a donat sau ce am donat. Este pur și simplu imposibil să existe un astfel de nivel de amatorism, incompetență și imprudență într-un domeniu atât de crucial precum reproducerea.”

Cu un registru centralizat precum Fertidata, donatorul 7069 ar fi fost blocat după șase familii. Celelalte 32 ar fi primit spermă diferită, probabil de un tip mai sănătos.

Ministrul Belgian al Sănătății Publice dă vina pe „neglijența politică”

Dar cum se poate explica absența acestui registru național crucial al donatorilor? Acesta ar fi trebuit să fie înființat după legea din 2007. Va fi în sfârșit operațional, 17-18 ani mai târziu? Jurnaliștii l-au întrebat pe Franck Vandenbroucke, ministrul belgian al Sănătății Publice. Iată răspunsul:

„Ca să fie foarte clar, 14 din acești 17 ani s-au datorat neglijenței politice. Așadar, au existat guverne succesive. Și cred că aproape toate partidele democratice din Belgia au făcut parte dintr-unul dintre aceste guverne. Așadar, au existat guverne succesive care nu au făcut nimic. Aceasta este întreaga problemă. Și am spus deja în Parlament, apropo, că în numele tuturor guvernelor anterioare, ei bine, cred că familiile în cauză, copiii în cauză, au dreptul la o formă de scuze.”

Banca de spermă daneză nu răspunde la întrebări, autoritățile de la Copenhaga anchetează

Jurnaliștii au anchetat și în Danemarca cazul, încercând să obțină răspunsuri de la ESB (Banca Europeană de Spermă), compania care a colectat și a vândut sperma donatorului 7069 către 67 de clinici europene, inclusiv 14 din Belgia. Asta deși Belgia susține că doar 11 ale ei sunt implicate.

Nici în Copenhaga, jurnaliștii n-au aflat mare lucru. ESB și-a exprimat doar regretul pentru „coordonarea deficitară și lipsa unui sistem mai eficient între băncile de spermă, clinici și autorități”. Când au întrebat Banca câți copii au fost concepuți folosind sperma donatorului 7069, Banca de spermă ESB a refuzat să răspundă la întrebare. Potrivit acesteia, „informațiile privind numărul de copii concepuți de un singur donator constituie date cu caracter personal protejate prin lege, chiar dacă donatorul este anonim”.

Autoritățile daneze investighează acum cazul.

Anchetă Paris – Bruxelles. Și o propunere de limită globală a numărului de copii per donator

„Acest scandal în domeniul sănătății evidențiază o lacună critică. Nu există o limită globală, sau chiar europeană, privind numărul de copii per donator. Acest dezastru arată numeroase deficiențe ale sistemului de donare de spermă din Europa”, susțin jurnaliștii.

Atât la nivel belgian, cât și european, acest scandal va stimula probabil inițiative pentru o reglementare și o supraveghere mai stricte. În Belgia, se așteaptă ca instanțele să se pronunțe în scandal.

Mama Céline a depus deja o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru punerea în pericol a vieții altora la parchetul din Paris. Alte familii încearcă să-și unească forțele pentru a iniția un proces colectiv.

Prin urmare, acest scandal medical care îl implică pe donatorul 7069 este departe de a se fi încheiat. În plus, unele dintre țările în cauză nu și-au publicat încă statisticile.

Cifra de 197 de copii identificați până în prezent este, prin urmare, încă doar provizorie. Familiile afectate, împovărate de prevenția constantă, de screening-urile regulate pentru cancer sau, mai rău, de boala sau decesul unui copil, cel mai probabil nu vor rămâne tăcute, arată ancheta jurnalistică.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI