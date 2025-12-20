Prima pagină » Știri externe » SUA confiscă al doilea vas petrolier al Venezuelei

20 dec. 2025, 21:09, Știri externe
SUA au confiscat al doilea vas petrolier de pe coasta Venezuelei. Incidentul a fost raportat în „ape internaționale”.

Confiscarea vasului a avut loc la două zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat „blocadă” împotriva tuturor vaselor petroliere sancționate care intră și părăsesc apele teritoriale ale Venezuelei, informează Reuters. Primul vas a fost confiscat pe 10 decembrie 2025.

Venezuela, sub blocada SUA

SUA desfășoară o prezență militară semnificativă în Caraibe de patru luni. 29 de vase la bordul cărora s-ar fi aflat traficanți de droguri au fost lovite în ape internaționale de către forțele SUA. În total, 104 de presupuși narcoteroriști au fost uciși.

Oficialii, care au raportat evenimentul pentru Reuters sub anonimat, spun că operațiunea a fost desfășurată de Garda de Coastă.

De la confiscarea primului petrolier, exportul de petrol a scăzut dramatic pentru Venezuela.  Trump a acuzat regimul lui Maduro că transportă petrol către adversari ai SUA, precum China, considerată cel mai mare cumpărător al petrolului venezuelan.

Trump a amenințat Venezuela cu „atacuri terestre”

Donald rump a amenințat că SUA vor efectua atacuri terestre nu doar în Venezuela, ci în mai multe țări în care activează carteluri. Operațiunile militare ar urma să aibă loc „curând”.

„Am ordonat o blocadă completă și totală asupra tuturor petrolierelor sancționate care pătrund și ies din Venezuela”, a spus Trump marți.

Președintele brazilian Lula da Silva, a avertizat SUA că o eventuală intervenţie armată în Venezuela ar reprezenta „o catastrofă umanitară”.

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto: Profimedia

