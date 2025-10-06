Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce spune Raluka despre căsătorie. ”Nu simt NEVOIA să bifez etape”

FOTO / Ce spune Raluka despre căsătorie. ”Nu simt NEVOIA să bifez etape”

06 oct. 2025, 16:30, Showbiz
FOTO / Ce spune Raluka despre căsătorie. ”Nu simt NEVOIA să bifez etape”
Ce spune Raluka despre căsătorie

Alexandra Raluca Nistor, cunoscută sub numele de scenă Raluka, a făcut declarații legate de căsătorie. ”Nu simt nevoia să bifez etape” , a spus artista.

Raluka, în vârstă de 35 de ani, este una dintre cele mai sexy artiste de pe scena muzicală din țara noastră.

În anul 2018, Raluka a participat în primul sezon al show-ului ”Asia Express”, difuzat de postul de televiziune Antena 1. La concurs, artista a făcut echipă cu buna sa prietenă Ana Baniciu. Cele două au ieșit câștigătoare. Ulterior, artista a participat la numeroase emisiuni TV.

În plan sentimental, Raluka are un iubit cu 20 de ani mai mare ca ea, Guy Kouris.  Despre partenerul său de viață și despre o eventuală căsătorie a făcut artista declarații pentru revista Viva.

Ce spune Raluka despre căsătorie. ”Cred că toate vin la timpul lor”

”Nu pun presiune pe astfel de planuri. Cred că toate vin la timpul lor. Nu exclud nimic, dar nici nu simt nevoia să bifez etape doar pentru că „așa se face””, a spus Raluka despre căsătorie și eventualitatea de a deveni mămică.


Despre partenerul ei de viață, artista a declarat:

”Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești. (…) M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine. (…) entru mine contează doar prezentul și ceea ce trăim acum. Mă bucur de echilibrul și liniștea pe care le avem împreună și de faptul că ne respectăm și ne susținem reciproc. Restul e doar poveste”.

