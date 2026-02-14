Prima pagină » Actualitate » Trandafiru’, cât e trandafiru’? E „nebunie” de Ziua îndrăgostiților. La mare căutare sunt fuduliile de porc, în piețe se vinde țelina, iar la cofetărie e „bătaie” pe inimioare cu fructul pasiunii. Gândul a luat pulsul Bucureștiului de Valentine’s Day

14 feb. 2026, 18:41, Actualitate

Ca în fiecare an de Ziua îndrăgostiților, florăresele dau adevărate tunuri. Vând sute de trandafiri, dar nu înainte de a umbla la prețul lor, mai ales la cei roșii. În medie, un trandafir roșu costă în jur de 15 lei, iar sâmbătă după-amiază erau cozi la cele mai multe florării din București. Cofetarii își freacă și ei mâinile și se întrec în oferte romantice și exotice. În piață, lucrurile sunt clare: pe lângă un elegant mușchi de văcuță, pentru bărbații cu experiență se recomandă și fuduliile de porc, pe grătar sau fierte cu sare, așa cum ne învață un măcelar iscusit din „Drumul Taberei”.

„Aș dori 12 trandafiri roz”, este comanda unui tânăr emoționat, la o florărie de la Lujerului. Imediat este corectat de florăreasă: „poate 13”, îi strigă femeia, care în scurt timp îl și „arde” de 170 de lei pe un buchet pompos.

La doar câțiva metri, la o altă florărie, se vând buchete chiar și de 350 de lei.

Ziua îndrăgostiților, acasă sau la restaurant

Nu toți îndrăgostiții își permit astfel de „scoruri”. Unii se rezumă la maximum trei fire. Mai ales că pe lângă o floare, merge și o prăjitură, în formă de inimioară, cu mousse de ciocolată sau fructul pasiunii. Oferte sunt din belșug, dar prețurile nu sunt chiar cele mai „dulci”. În medie, kilogramul de prăjituri este 140 de lei, iar un ecler costă în jur de 22 de lei.

Cine nu își permite să meargă la restaurant, sau pur și simplu vrea să petreacă acasă, se poate răsfăța cu un burger de vită, sau cu un mușchi de vacă, gătit în stil „chateaubriand”, așa cum ne recomandă un comerciant din Piața Drumul Taberei.

Cum se prepară fuduliile de porc…

Măcelarul este direct și foarte „tăios”: pentru bărbații cu experiență, eu recomand fuduliile de porc. La grătar, sau fierte cu sare.

Pentru că a picat sâmbăta, anul acesta de Ziua îndrăgostiților este aproape imposibil să prinzi o masă la un restaurant de calitate, fără o rezervare în prealabil.

Sfântul Valentin este 0 sărbătoare care există încă din Evul Mediu, Ziua Îndrăgostiților – cunoscută și sub numele de Ziua Sfântului Valentin sau Sărbătoarea Sfântului Valentin – este în mare parte o sărbătoare creștină occidentală. Cu o istorie care datează până în epoca romanilor antici, această sărbătoare era foarte diferită de ceea ce cunoaștem și iubim astăzi, scrie Wedded Wonderland.

