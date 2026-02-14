Radu Miruță s-a întâlnit cu ministrul Apărării din Japonia, Shinjiro Koizumi. Ce au discutat cei doi

Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit, sâmbătă 14 februarie, cu omologul său din Japonia, Shinjirō Koizumi, în cadrul celei de-a doua zi a Conferinței de Securitate de la Munchen. Tema discuțiilor s-a axat pe cooperarea bilaterală dintre România și Japonia în domeniul securității regionale, transmite Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

„În marja Conferinței de Securitate de la München, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut, sâmbătă, 14 februarie, o întrevedere cu ministrul apărării din Japonia, Shinjirō Koizumi.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat atât aspecte legate de stadiul cooperării bilaterale, cât și perspective referitoare la situația de securitate regională. Discuțiile au evidențiat interesul comun pentru intensificarea dialogului și pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes strategic, în contextul provocărilor actuale.

„România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia”

Din această perspectivă, demnitarul român a salutat eforturile comune de consolidare a cooperării bilaterale și a punctat interesul României în acest sens.

„România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, atât în plan bilateral, cât și pe palier NATO, în contextul unor riscuri de securitate comune în regiunea noastră și în zona indo-pacifică”, a declarat ministrul apărării naționale.

De asemenea, au fost analizate oportunitățile oferite de Parteneriatul Strategic dintre România și Japonia, lansat în anul 2023, precum și perspectivele de extindere a cooperării, în acord cu prevederile acestuia. Cei doi miniștri au agreat concretizarea unui acord bilateral în perioada următoare.

În final, a fost exprimată deplina disponibilitate pentru continuarea dialogului politico-militar și pentru valorificarea extensivă a potențialului formatelor bilaterale de cooperare, inclusiv din perspectivă industrială, reafirmându-se totodată angajamentul comun pentru consolidarea stabilității și securității în regiunea euroatlantică și în spațiul indo-pacific”, precizează sursa citată.

FOTO: Mediafax/Profimedia

Recomandarea autorului: