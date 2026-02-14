Ce preț are o nuntă în 2026. Tarifele în creștere cu până la 30% față de anul trecut

Cei care au în plan să se căsătorească anul acesta trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare. Toate prețurile s-au majorat cu cel puțin 20% față de anul trecut, de la meniu și local, până la haine, servicii foto-video și entertainment.

Cât costă o nuntă în 2026

Cel puțin 20.000 de euro, atât trebuie să scoată din buzunar viitorii miri pentru a își oficializa relația. Este vorba despre un eveniment mediu cu aproximativ 100 de invitați. Potrivit specialiștilor din domeniu, anul acesta, prețurile au crescut cu 20-30% față de anul trecut. Pentru servicii suplimentare, care depășesc oferta standard a restaurantului, bugetul minim poate ajunge la 30-40 de mii de euro, chiar și în cazul unui eveniment restrâns, relatează Observator.

Printre cele mai mari cheltuieli se regăsesc ținutele și accesoriile, serviciile foto-video, muzica și momentele de divertisment, dar și transportul. Într-un context în care bugetele sunt atent planificate, iar viitorii miri analizează cu grijă fiecare opțiune dincolo de entuziasmul momentului, costurile rămân factorul decisiv. Potrivit specialiștilor, organizarea unei nunți în 2026 poate implica sume foarte variate.

Valoarea finală depinde, în mare măsură, de numărul invitaților și de gradul de personalizare ales. Deși cifrele pot părea impresionante la prima vedere, o nuntă reușită nu este definită neapărat de bugetul alocat, ci de modul în care sunt administrați banii disponibili.

