Prima pagină » Știri externe » Uniunea Europeană a cheltuit aproape un miliard de euro pe mesaje pro-UE. Mari trusturi de presă, implicate în mașinăria propagandistă

Uniunea Europeană a cheltuit aproape un miliard de euro pe mesaje pro-UE. Mari trusturi de presă, implicate în mașinăria propagandistă

14 feb. 2026, 18:29, Știri externe
Uniunea Europeană a cheltuit aproape un miliard de euro pe mesaje pro-UE. Mari trusturi de presă, implicate în mașinăria propagandistă

Jurnalistul Marius Tucă a publicat un raport al MCC Brussels, care dezvăluie că Uniunea Europeană a cheltuit cel puțin 80 de milioane de euro pentru promovarea mesajelor pro-europene în mass-media mainstream. Suma alocată de UE pentru campanii de promovare în ultimii 10 ani ajunge, astfel, la un miliard de euro.

Fondurile, destinate oficial „sprijinului media”, au fost folosite pentru campanii promoționale, sau materiale de presă, prezentate ca jurnalism de investigație și inițiative anti-dezinformare, toate acestea în scopul influențării dezbaterii publice. Inițiativa a ridicat semne de întrebare serioase asupra independenței presei în Europa.

Presa mainstream europeană, implicată în promovarea UE

Autorul raportului, Thomas Fazi, afirmă că Bruxelles-ul alocă anual cel puțin 80 de milioane de euro din fonduri publice către mass-media mainstream pentru a transmite mesaje pro-UE și pentru a promova agenda liberală a Comisiei Europene.

MCC Brussels, think-tank conservator care luna trecută a dezvăluit și efortul de cenzură de 650 de milioane de euro al UE, publică acum un raport șocant pe această temă.

„Ciudat este că această problemă a primit relativ puțină atenție de-a lungul anilor, deși subminează clar independența și neutralitatea pretinsă a mass-mediei – și explică, fără îndoială, în mare măsură orientarea pro-UE puternică a presei mainstream europene”, explică Fazi.

Cum încearcă propaganda pro-europenă să manipuleze opinia publică

Fazi a analizat mii de înregistrări publice privind schemele de finanțare media ale Comisiei și Parlamentului European, pentru a descoperi „un ecosistem vast” de colaborare părtinitoare între Bruxelles și mass-media, atât în interiorul UE, cât și în țările vecine.

Autorul a constatat că acest efort masiv de amplificare a narațiunilor pro-UE este adesea ascuns în spatele unor termeni la modă, precum promovarea „valorilor europene”, combaterea „dezinformării” sau încurajarea „participării cetățenilor” și „pluralismului media”.

Potrivit lui Fazi, obiectivul este „modelarea dezbaterii publice, marginalizarea vocilor disidente și promovarea integrării europene”.

Concepte precum crearea „unei sfere publice europene” maschează, de fapt, o încercare de sus în jos de a construi o conștiință politică unificată care, în condițiile politice și culturale actuale, rămâne mai mult o aspirație ideologică decât o realitate democratică.

Mari agenții de presă europene promovează interesele UE-NATO, în schimbul a zeci de milioane de euro

Cele mai mari agenții de știri europene joacă un rol central în rețeaua de propagandă a UE. Aceste trusturi de presă permit ca narațive create de cei aflați la vârfurile de putere să fie propagate integral în sute de publicații mainstream.

Dependența structurală a presei de granturile UE favorizează în mod natural autocenzura și alinierea narativă, avertizează Fazi.

La fel de îngrijorător este și aspectul internațional al mașinii de propagandă a UE, pe care autorul o compară cu strategiile asociate istoric cu fronturile de informații, precum USAID.

Cu zeci de milioane de euro direcționate către mass-media selectată din străinătate, Bruxelles-ul a promovat constant interese geopolitice UE-NATO, mascate sub protecția valorilor democratice.

Rezumatul concluziilor sale arată o realitate inconfortabilă:

În loc să susțină pur și simplu un peisaj media liber și pluralist, UE investește sistematic în crearea unui mediu media „prietenos”, care îi consolidează legitimitatea și obiectivele politice.

FOTO: Mediafax/Envato

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Jurnalista care a avut parte de o experiență paranormală. „Am vrut să fug…”
20:27
Jurnalista care a avut parte de o experiență paranormală. „Am vrut să fug…”
MESAJ Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează
19:44
Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează
ȘOCANT Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict
19:00
Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict
INEDIT Un pescar din Statele Unite a ajuns în gura unei balene și a reușit să scape cu viață, motiv pentru care a fost supranumit „Pinocchio”
18:47
Un pescar din Statele Unite a ajuns în gura unei balene și a reușit să scape cu viață, motiv pentru care a fost supranumit „Pinocchio”
STATISTICĂ Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
18:00
Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
FLASH NEWS Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Teheran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
17:38
Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Teheran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
Mediafax
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Fostă patinatoare, jefuită și ucisă brutal. A fost împușcată în propria mașină, la doar 28 de ani
Mediafax
Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
România, printre ultimele locuri din lume la adopția de mașini electrice
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Neuroștiință și comportament social: De ce unii oameni par că nu simt niciodată jenă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe