Jurnalistul Marius Tucă a publicat un raport al MCC Brussels, care dezvăluie că Uniunea Europeană a cheltuit cel puțin 80 de milioane de euro pentru promovarea mesajelor pro-europene în mass-media mainstream. Suma alocată de UE pentru campanii de promovare în ultimii 10 ani ajunge, astfel, la un miliard de euro.

Fondurile, destinate oficial „sprijinului media”, au fost folosite pentru campanii promoționale, sau materiale de presă, prezentate ca jurnalism de investigație și inițiative anti-dezinformare, toate acestea în scopul influențării dezbaterii publice. Inițiativa a ridicat semne de întrebare serioase asupra independenței presei în Europa.

Presa mainstream europeană, implicată în promovarea UE

Autorul raportului, Thomas Fazi, afirmă că Bruxelles-ul alocă anual cel puțin 80 de milioane de euro din fonduri publice către mass-media mainstream pentru a transmite mesaje pro-UE și pentru a promova agenda liberală a Comisiei Europene.

MCC Brussels, think-tank conservator care luna trecută a dezvăluit și efortul de cenzură de 650 de milioane de euro al UE, publică acum un raport șocant pe această temă.

„Ciudat este că această problemă a primit relativ puțină atenție de-a lungul anilor, deși subminează clar independența și neutralitatea pretinsă a mass-mediei – și explică, fără îndoială, în mare măsură orientarea pro-UE puternică a presei mainstream europene”, explică Fazi.

Cum încearcă propaganda pro-europenă să manipuleze opinia publică

Fazi a analizat mii de înregistrări publice privind schemele de finanțare media ale Comisiei și Parlamentului European, pentru a descoperi „un ecosistem vast” de colaborare părtinitoare între Bruxelles și mass-media, atât în interiorul UE, cât și în țările vecine.

Autorul a constatat că acest efort masiv de amplificare a narațiunilor pro-UE este adesea ascuns în spatele unor termeni la modă, precum promovarea „valorilor europene”, combaterea „dezinformării” sau încurajarea „participării cetățenilor” și „pluralismului media”.

Potrivit lui Fazi, obiectivul este „modelarea dezbaterii publice, marginalizarea vocilor disidente și promovarea integrării europene”.

Concepte precum crearea „unei sfere publice europene” maschează, de fapt, o încercare de sus în jos de a construi o conștiință politică unificată care, în condițiile politice și culturale actuale, rămâne mai mult o aspirație ideologică decât o realitate democratică.

Mari agenții de presă europene promovează interesele UE-NATO, în schimbul a zeci de milioane de euro

Cele mai mari agenții de știri europene joacă un rol central în rețeaua de propagandă a UE. Aceste trusturi de presă permit ca narațive create de cei aflați la vârfurile de putere să fie propagate integral în sute de publicații mainstream.

Dependența structurală a presei de granturile UE favorizează în mod natural autocenzura și alinierea narativă, avertizează Fazi.

La fel de îngrijorător este și aspectul internațional al mașinii de propagandă a UE, pe care autorul o compară cu strategiile asociate istoric cu fronturile de informații, precum USAID.

Cu zeci de milioane de euro direcționate către mass-media selectată din străinătate, Bruxelles-ul a promovat constant interese geopolitice UE-NATO, mascate sub protecția valorilor democratice.

Rezumatul concluziilor sale arată o realitate inconfortabilă:

În loc să susțină pur și simplu un peisaj media liber și pluralist, UE investește sistematic în crearea unui mediu media „prietenos”, care îi consolidează legitimitatea și obiectivele politice.

FOTO: Mediafax/Envato