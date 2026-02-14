Prima pagină » Știri externe » Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict

14 feb. 2026, 19:00, Știri externe

Un zbor al companiei britanice low cost Jet2, care a plecat din Antalya cu direcția Manchester, a fost deviat către Belgia din cauza unui conflict violent care a izbucnit la bord, înregistrat de un pasager, care a implicat o bătaie generală și intervenția echipajului. Poliția belgiană a reținut doi pasageri, aceștia primind interdicție pe viață de a mai zbura cu Jet2.

Imaginile arată cum mai mulți pasageri au fost implicați în bătaia care a izbucnit la nordul avionului, în timp ce o stewardesă încearcă să întrerupă încăierarea, strigând: „Stai jos! Avem copii la bord”.

După escala neașteptată în Belgia, unde pasagerii care au generat bătaia au fost lăsați în urmă, avionul și-a continuat traseul spre Manchester. Mai târziu, un pasager poate fi văzut ținând una dintre părți într-o strânsoare de gât, înainte ca poliția belgiană să urce în avion.

„Putem confirma că celor doi pasageri li se va interzice pe viață să zboare cu noi și îi vom depune, de asemenea, eforturi susținute pentru a recupera costurile pe care le-am suportat ca urmare a acestei deturnări”, se arată în comunicatul Jet2. „Ca o companie aeriană prietenoasă cu familiile, adoptăm o abordare de toleranță zero față de comportamentul perturbator al pasagerilor și ne pare foarte rău că și alți clienți și colegii noștri de la bord au trebuit să experimenteze acest lucru.”

