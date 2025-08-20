Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce spune Roxana Ionescu despre TENSIUNILE din cuplu. ”Cred că vă imaginați că cedăm greu”

FOTO / Ce spune Roxana Ionescu despre TENSIUNILE din cuplu. ”Cred că vă imaginați că cedăm greu”

20 aug. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Ce spune Roxana Ionescu despre TENSIUNILE din cuplu. ”Cred că vă imaginați că cedăm greu”
Galerie Foto 27
Ce spune Roxana Ionescu despre tensiunile din cuplu

Fosta vedetă de televiziune Roxana Ionescu a vorbit despre tensiunile care mai apar în relația de cuplu. Aceasta este căsătorită cu Tinu Vidaicu.

Roxana Ionescu este o fostă vedetă de televiziune care a devenit cunoscută publicului interpretând rolul „Mama Natură” în emisiunea ”Ciao Darwin”, emisiune care a fost difuzată de postul tv Antena 1 în perioada 2003-2005. Roxana Ionescu a câștigat concursul ”Dansez pentru tine”, sezonul al 13-lea, de la postul de televiziune Pro TV, alături de partenerul George Boghian. La emisiunile respective, Roxana Ionescu a fost, în câteva rânduri, protagonista unor momente incendiare, arătându-și involuntar bustul în timp ce dansa.

Fosta Mama Natură și alesul inimii ei, Tinu Vidaicu, s-au căsătorit religios în vara anului 2021, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, orașul natal al mirelui. Cei doi și-au jurat iubire și-n fața lui Dumnezeu la mai bine de un an de la cununia civilă, care a avut loc tot la Timișoara.

Roxana Ionescu şi partenerul său de viață, Tinu Vidaicu, au trecut printr-un moment extrem de greu în anul 2019. Vedeta urma să devină mamă pentru prima oară, însă, din păcate, au existat probleme. A pierdut sarcina în luna a şasea.

Roxana Ionescu a vorbit despre relația sa cu partenerul de viață într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Ce spune Roxana Ionescu despre tensiunile din cuplu. ”Tinu clar știe mereu cum să pună problema și calmează lucrurile”

”Noi suntem încăpățânați amândoi, eu sunt Taur, iar Tinu − Berbec, cred că vă imaginați că cedăm greu. Tinu clar știe mereu cum să pună problema și calmează lucrurile. Simt că are strategii bune și mereu știe ce să îmi spună, iar eu mărturisesc că sunt recunoscătoare să am așa om lângă mine”, a declarat Roxana Ionescu.

”Cred că trăim frumos, iar ăsta este motivul pentru care nu simțim și nu regretăm nimic. Relația noastră a fost condimentată încă de la început (zâmbește), cred că acum s-a transformat frumos, avem o dinamică bună și ne-am transformat într-o echipă, pe toate planurile. Faptul că ne iubim, ne respectăm, ne surprindem face ca flacăra să rămână aprinsă”, a mai spus aceasta.

Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cine sunt tinerii care au murit îmbrăţişaţi pe A1. Au ales să moară împreună din prea multă iubire
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
O româncă a fost arestată în Italia, fiind acuzată de uciderea unui bătrân de 88 de ani în Berlin
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Cele mai proaste filme de pe Netflix. Eșecuri ridicole sau enervante
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
De la pietricele la buletine: Călătoria votului din Antichitate spre modernitate
HOROSCOP Horoscop 21 august 2025. RACII au o voință puternică
15:00
Horoscop 21 august 2025. RACII au o voință puternică
ACTUALITATE Veste bună pentru bucureșteni! Termoenergetica a FINALIZAT lucrările la conducta veche de 40 de ani care a lăsat fără apă caldă jumătate din Capitală
14:54
Veste bună pentru bucureșteni! Termoenergetica a FINALIZAT lucrările la conducta veche de 40 de ani care a lăsat fără apă caldă jumătate din Capitală
POLITICĂ Primarul Sectorului 3 e acuzat că a asfaltat pe bani publici un drum privat pentru fratele său / Robert Negoiță: „Aveți dreptate”
14:45
Primarul Sectorului 3 e acuzat că a asfaltat pe bani publici un drum privat pentru fratele său / Robert Negoiță: „Aveți dreptate”
ACTUALITATE Cu cât a fost amendat un șofer din Vaslui, după ce a mers cu 2 tineri pe capota și plafonul mașinii. Ce s-a întâmplat la scurt timp
14:40
Cu cât a fost amendat un șofer din Vaslui, după ce a mers cu 2 tineri pe capota și plafonul mașinii. Ce s-a întâmplat la scurt timp
LIVE VIDEO 🚨 Doru Bușcu – Nicușor Dan, un Klaus Iohannis low cost? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
14:36
🚨 Doru Bușcu – Nicușor Dan, un Klaus Iohannis low cost? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”