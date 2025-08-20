FOTO / Ce spune Roxana Ionescu despre TENSIUNILE din cuplu. ”Cred că vă imaginați că cedăm greu”

Fosta vedetă de televiziune Roxana Ionescu a vorbit despre tensiunile care mai apar în relația de cuplu. Aceasta este căsătorită cu Tinu Vidaicu.



Roxana Ionescu este o fostă vedetă de televiziune care a devenit cunoscută publicului interpretând rolul „Mama Natură” în emisiunea ”Ciao Darwin”, emisiune care a fost difuzată de postul tv Antena 1 în perioada 2003-2005. Roxana Ionescu a câștigat concursul ”Dansez pentru tine”, sezonul al 13-lea, de la postul de televiziune Pro TV, alături de partenerul George Boghian. La emisiunile respective, Roxana Ionescu a fost, în câteva rânduri, protagonista unor momente incendiare, arătându-și involuntar bustul în timp ce dansa.

Fosta Mama Natură și alesul inimii ei, Tinu Vidaicu, s-au căsătorit religios în vara anului 2021, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, orașul natal al mirelui. Cei doi și-au jurat iubire și-n fața lui Dumnezeu la mai bine de un an de la cununia civilă, care a avut loc tot la Timișoara.

Roxana Ionescu şi partenerul său de viață, Tinu Vidaicu, au trecut printr-un moment extrem de greu în anul 2019. Vedeta urma să devină mamă pentru prima oară, însă, din păcate, au existat probleme. A pierdut sarcina în luna a şasea.

Roxana Ionescu a vorbit despre relația sa cu partenerul de viață într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Ce spune Roxana Ionescu despre tensiunile din cuplu. ”Tinu clar știe mereu cum să pună problema și calmează lucrurile”

”Noi suntem încăpățânați amândoi, eu sunt Taur, iar Tinu − Berbec, cred că vă imaginați că cedăm greu. Tinu clar știe mereu cum să pună problema și calmează lucrurile. Simt că are strategii bune și mereu știe ce să îmi spună, iar eu mărturisesc că sunt recunoscătoare să am așa om lângă mine”, a declarat Roxana Ionescu.

”Cred că trăim frumos, iar ăsta este motivul pentru care nu simțim și nu regretăm nimic. Relația noastră a fost condimentată încă de la început (zâmbește), cred că acum s-a transformat frumos, avem o dinamică bună și ne-am transformat într-o echipă, pe toate planurile. Faptul că ne iubim, ne respectăm, ne surprindem face ca flacăra să rămână aprinsă”, a mai spus aceasta.