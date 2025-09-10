FOTO / Ce spune Tily Niculae despre DIVORȚUL ei. ”Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”

Actrița Tily Niculae, în vârstă de 39 de ani, a vorbit despre divorțul de Dragoș Popescu, cel care i-a fost soț și împreună cu care are doi copii.



Tily Niculae este cunoscută publicului larg grației serialului ”La Bloc”, în care a jucat cu ani în urmă. În ceea ce pivește viața personală, Tily Niculae a format un cuplu cu Dragoș Popescu și are doi copii: Sofia și Radu. Vedeta a anunțat în vara acestui an că s-a separat de cel care i-a fost soț.

Anul trecut, Tily Niculae a trecut printr-o situație extrem de grea cu fiica ei, care a avut o problemă de sănătate gravă. În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral.

Invitată la podcastul ”Acasă la Măruță”, Tily Niculae a făcut câteva declarații despre separarea de cel care i-a fost partener de viață.

Ce spune Tily Niculae despre divorțul ei. ”Eu consider că nu există vinovați”

”Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. să anunțe ea public că s-au separat). Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil”, a spus Tily Niculae, potrivit revistei Viva.



”N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine și despre el și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a mai spus actrița.