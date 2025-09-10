FOTO / Ce spune Tily Niculae despre DIVORȚUL ei. ”Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”

Actrița Tily Niculae, în vârstă de 39 de ani, a vorbit despre divorțul de Dragoș Popescu, cel care i-a fost soț și împreună cu care are doi copii.
Tily Niculae este cunoscută publicului larg grației serialului ”La Bloc”, în care a jucat cu ani în urmă. În ceea ce pivește viața personală, Tily Niculae a format un cuplu cu Dragoș Popescu și are doi copii: Sofia și Radu. Vedeta a anunțat în vara acestui an că s-a separat de cel care i-a fost soț.
Anul trecut, Tily Niculae a trecut printr-o situație extrem de grea cu fiica ei, care a avut o problemă de sănătate gravă. În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral.
Invitată la podcastul ”Acasă la Măruță”, Tily Niculae a făcut câteva declarații despre separarea de cel care i-a fost partener de viață.
”Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. să anunțe ea public că s-au separat). Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil”, a spus Tily Niculae, potrivit revistei Viva.
”N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine și despre el și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a mai spus actrița.