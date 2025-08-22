Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce vrea să facă Iuliana Pepene pe lângă televiziune. ”Am deprins rapid TEHNICILE de la antrenorul meu”

FOTO / Ce vrea să facă Iuliana Pepene pe lângă televiziune. ”Am deprins rapid TEHNICILE de la antrenorul meu”

22 aug. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Ce vrea să facă Iuliana Pepene pe lângă televiziune. ”Am deprins rapid TEHNICILE de la antrenorul meu”
Galerie Foto 25
Ce vrea să facă Iuliana Pepene pe lângă televiziune

 Iuliana Pepene a dezvăluit ce i-ar plăcea să facă pe lângă cariera în televiziune. Aceasta este pasionată de fitness, dar și de mașini.

Iuliana Pepene este prezentatoarea știrilor de dimineață de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii o cunosc și din postura de concurentă la reality show-ul”America Express”, difuzat de Antena 1, acolo unde a făcut echipă cu Sonia Simionov.

Vedeta a dezvăluit, pentru tvmania.ro, ce și-ar mai dori să facă pe lângă televiziune.

Ce vrea să facă Iuliana Pepene pe lângă televiziune. ”Sper ca, în viitor, să devin și antrenor de fitness”

”Dincolo de știri, încerc să mă focusez pe un stil de viață sănătos, sunt atentă la ce și cum mănânc, sportul are un rol important și odihna. Au trecut doi ani de când fac antrenamente cu greutăți și sper ca, în viitor, să devin și antrenor de fitness. Am deprins rapid tehnicile de la antrenorul meu și a început să îmi placă”, a declarat Iuliana Pepene.

”Iubesc automobilismul, sunt îndrăgostită de domeniul acesta care, în esență, este masculin. Prima iubire nu se uită niciodată. (…) Ori de câte ori ajung acasă, discut cu tatăl meu despre motoare, revizii, performanță în ceea ce privește evoluția auto, distribuție, piese și alte nebunii ce țin de mașini. Este drept, mașinile mai noi nu te mai lasă să-ți bagi mâinile sub capotă, lucrurile serioase sunt făcute în service-uri autorizate, însă nivelul de ulei, culoarea și fluiditatea acestuia le poți observa ușor și sunt lucruri pe care trebuie să le verifici. (…)

Sunt un om cameleonic și reușesc să mă adaptez în multe domenii, mi-ar plăcea să activez în domeniul auto, să mă implic în această direcție, să-mi păstrez veleitățile de bun comunicator și să-mi folosesc abilitățile într-o emisiune, chiar și online. De altfel, îmi place să le vorbesc oamenilor, să le ofer din experiența mea, iar perioada în care am fost trainer la școala de televiziune m-a făcut să realizez că nu a fost în van modulul pedagogic pe care l-am absolvit în facultate. Și sportul ar putea să mă ducă într-o zonă nouă, în care aș vrea să activez chiar și ca hobby”, a mai spus aceasta.

Mediafax
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Moda toamnei 2025: ce piese vestimentare domină sezonul
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de propriul soț! Totul s-a petrecut în Craiova, iar la venirea polițiștilor, ucigașul s-a aruncat de la etaj
RadioImpuls
Scene sfâșietoare la Craiova! Fetița de 11 ani și-a ținut mama de mână până în ultima clipă. După ce a fost înjunghiată de soț, femeia a implorat-o să fugă să se salveze. Care au fost ultimele ei cuvinte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
La 103 ani, Howard Tucker este cel mai în vârstă medic practicant