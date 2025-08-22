FOTO / Ce vrea să facă Iuliana Pepene pe lângă televiziune. ”Am deprins rapid TEHNICILE de la antrenorul meu”

Iuliana Pepene a dezvăluit ce i-ar plăcea să facă pe lângă cariera în televiziune. Aceasta este pasionată de fitness, dar și de mașini.



Iuliana Pepene este prezentatoarea știrilor de dimineață de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii o cunosc și din postura de concurentă la reality show-ul”America Express”, difuzat de Antena 1, acolo unde a făcut echipă cu Sonia Simionov.

Vedeta a dezvăluit, pentru tvmania.ro, ce și-ar mai dori să facă pe lângă televiziune.

Ce vrea să facă Iuliana Pepene pe lângă televiziune. ”Sper ca, în viitor, să devin și antrenor de fitness”

”Dincolo de știri, încerc să mă focusez pe un stil de viață sănătos, sunt atentă la ce și cum mănânc, sportul are un rol important și odihna. Au trecut doi ani de când fac antrenamente cu greutăți și sper ca, în viitor, să devin și antrenor de fitness. Am deprins rapid tehnicile de la antrenorul meu și a început să îmi placă”, a declarat Iuliana Pepene.

”Iubesc automobilismul, sunt îndrăgostită de domeniul acesta care, în esență, este masculin. Prima iubire nu se uită niciodată. (…) Ori de câte ori ajung acasă, discut cu tatăl meu despre motoare, revizii, performanță în ceea ce privește evoluția auto, distribuție, piese și alte nebunii ce țin de mașini. Este drept, mașinile mai noi nu te mai lasă să-ți bagi mâinile sub capotă, lucrurile serioase sunt făcute în service-uri autorizate, însă nivelul de ulei, culoarea și fluiditatea acestuia le poți observa ușor și sunt lucruri pe care trebuie să le verifici. (…)

Sunt un om cameleonic și reușesc să mă adaptez în multe domenii, mi-ar plăcea să activez în domeniul auto, să mă implic în această direcție, să-mi păstrez veleitățile de bun comunicator și să-mi folosesc abilitățile într-o emisiune, chiar și online. De altfel, îmi place să le vorbesc oamenilor, să le ofer din experiența mea, iar perioada în care am fost trainer la școala de televiziune m-a făcut să realizez că nu a fost în van modulul pedagogic pe care l-am absolvit în facultate. Și sportul ar putea să mă ducă într-o zonă nouă, în care aș vrea să activez chiar și ca hobby”, a mai spus aceasta.