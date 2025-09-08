Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cu cine ar vrea să se întâlnească Horia Brenciu. ”Să stăm să vorbim despre DRAGOSTE, despre muzică, despre nebunii”

08 sept. 2025, 13:30, Showbiz
Horia Brenciu, în vârstă de 53 de ani, a mărturisit cu cine ar vrea să se întâlnească la podcastul pe care îl realizează.

Horia Brenciu este cântăreț, a prezentat numeroase emisiuni și a fost jurat la diverse show-uri de talente. În plan personal, Horia Brenciu este căsătorit cu producătoarea de televiziune Alice Dumitrescu. Cuplul are patru copii: Toma, care este înfiat, Mina, copilul lor biologic, și Maria și Andreea, acestea din urmă fiind fiicele lui Alice Dumitrescu dintr-o căsnicie anterioară.

De asemenea, Horia Brenciu realizează și un podcast – ”Lucruri simple”. Artistul a mărturisit, pentru revista Viva, ce personalități și-ar dori să fie prezente la emisiunea sa online.

”Dacă aș lua-o de la capăt, aș face ce fac acum. Dacă aș lua-o de la capăt, aș face podcast. Mă refer la emisiunea mea de pe internet. Aș discuta, aș glumi și aș face surprize oamenilor. Cred că Andreea Marin nu mai face surprize, dar eu, prin emisiunea mea în fiecare luni, Lucruri smple, eu cred că asta vreau să fac: surprize oamenilor! Asta se va întâmpla și lunea asta, și lunea viitoare”, a mărturisit Horia Brenciu.

”Încă îl aștept pe Tom Jones să îmi răspundă la telefon, să-mi răspundă: ”Yes, I am coming” și, dacă Mădălina Ghenea are două secunde libere, m-ar bucura să stăm să vorbim despre dragoste, despre muzică, despre nebunii”, a spus artistul, mai în glumă, mai în serios, despre invitații pe care și i-ar dori la podcastul său.

