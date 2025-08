FOTO / Cum a cunoscut-o Wilmark pe soția sa. ”Cea mai NEASCULTĂTOARE dintre toate fetele”

Wilmark, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a cunoscut-o pe Ioana, cea care îi este soție și împreună cu care are doi copii.



Wilmark este cunoscut de telespectatori din postura de coregraf și fost jurat al emisiunii “Dansez pentru tine”, de la Pro TV. Wilmark are o școală de dans.

În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin. Wilmark a povestit, pentru revista Viva, cum a cunoscut-o pe partenera sa de viață.

Cum a cunoscut-o Wilmark pe soția sa. ”Ne susținem reciproc – ea este ancora mea, eu sunt visătorul ei”

”Pe Ioana am cunoscut-o la cursul meu de dans, într-o seară în care ea, „cea mai neascultătoare” dintre toate fetele, a refuzat coregrafia. După curs, am rugat-o să rămână să îmi explice ce se întâmplă și am început să repetăm împreună. Asta s-a întâmplat câteva săptămâni la rând, până când am invitat-o la o cină mexicană. De acolo… discotecă, tequila și salsa – și-au spus cuvântul. Am avut o discuție sinceră, ne-am plimbat toată noaptea pe străzile Bucureștiului, am dansat până am ajuns acasă, iar între noi s-a aprins o scânteie. A fost momentul în care am știut că începe o poveste – povestea vieților noastre. Ne știm de ani buni, dar anul acesta am împlinit 17 ani de căsătorie (nu îmi place acest cuvânt). Dar iubesc legătura care ne unește”, a declarat Wilmark.

Despre viața lor de cuplu, dansatorul a spus:

”Avem o regulă simplă și sfântă: oricât de aglomerată ar fi ziua, seara este a noastră. Închidem telefoanele, stingem zgomotul lumii și ne reconectăm. Uneori cu copiii, alteori doar noi doi, cu un pahar de vin, o discuție sinceră sau pur și simplu o îmbrățișare în liniște. Ne susținem reciproc – ea este ancora mea, eu sunt visătorul ei. Împărțim responsabilitățile, dar mai ales visurile. Când ne e greu, ne amintim de începuturi. Când ne e bine, ne uităm înainte, împreună. Echilibrul nostru nu vine din timp liber, ci din alegerea zilnică de a ne fi aproape”.