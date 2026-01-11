Prima pagină » Știri externe » Tensiune la cote maxime în Iran. Teheranul amenință că va răspunde în cazul unui atac al SUA

Tensiune la cote maxime în Iran. Teheranul amenință că va răspunde în cazul unui atac al SUA

Olga Borșcevschi
11 ian. 2026, 12:44, Știri externe
Teheranul avertizează că va riposta împotriva Israelului și a bazelor americane în cazul unor atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului, transmițând acest avertisment președintelui american Donald Trump în contextul în care surse israeliene au declarat că Israelul este în alertă maximă pentru posibilitatea oricărei intervenții americane, relatează relatează Reuters.

În contextul în care establishmentul clerical iranian se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din 2022, președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni, avertizând liderii din Iran să nu folosească forța împotriva demonstranților. Sâmbătă, liderul de la Casa Albă a declarat că SUA sunt „gata să ajute”.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, vorbind duminică în legislativ, a avertizat Statele Unite împotriva „unei erori de calcul”.

„Să fim clari: în cazul unui atac asupra Iranului, teritoriile ocupate (Israel), precum și toate bazele și navele americane vor fi ținta noastră legitim”, a subliniat Qalibaf.

Sursele, care au fost prezente la consultările privind securitatea din Israel în weekend, nu au oferit detalii despre ce înseamnă în practică starea de alertă maximă a ţării.

Israelul și Iranul au purtat un război de 12 zile în iunie, în care SUA s-au alăturat Israelului în lansarea de atacuri aeriene.

Președintele SUA Donald Trump a postat sâmbătă pe X un mesaj prin care își exprima susținerea pentru protestatarii iranieni: „Iranul privește către LIBERTATE mai mult ca niciodată. SUA sunt alături, gata să ajute”.

Teheranul a ripostat pentru aceste atacuri americane prin lansarea de rachete asupra unei baze aeriene americane din Qatar.

Protestele s-au răspândit în tot Iranul începând cu 28 decembrie, mai întâi ca răspuns la inflația în creștere și devenind rapid politice, protestatarii cerând sfârșitul guvernării clericale. Autoritățile din Iran acuză Statele Unite și Israelul de incitare la tulburări.

Într-o convorbire telefonică de sâmbătă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre posibilitatea unei intervenţii americane în Iran, potrivit unei surse israeliene care a asistat la discuţie.

Un oficial american a confirmat că cei doi oficiali au vorbit, dar nu a spus ce subiecte au discutat.

Israelul nu a semnalat dorinţa de a interveni în Iran, în contextul protestelor care cuprind această ţară, tensiunile dintre cei doi inamici fiind ridicate din cauza îngrijorărilor israeliene cu privire la programele nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Netanyahu a declarat vineri că ar exista consecințe oribile pentru Iran dacă ar ataca Israelul. Făcând aluzie la proteste, el a afirmat: „În rest, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în Iran”.

