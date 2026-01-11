Eugen Pojoni, fostul fundaș central de la cunsocuta grupare de fotbal UTA Arad, a murit la vârsta de 84 de ani.

Fostul fotbalist, care a început fotbalul la Avântul Reghin, a jucat pentru UTA timp de 10 ani, între 1967 și 1977. A câștigat două titluri alături de arădeni, în 1969 și 1970. A mai jucat în cariera lui pentru Viitorul București și Crișul Oradea.

Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului

„Începutul de an ne aduce și o veste tristă: astăzi, fotbalul arădean îl pierde pe Eugen Pojoni (Jenö Pozsonyi), apărătorul de fier al ultimei generații de aur a UTA-ei.

S-a născut pe 1 ianuarie 1942 în Reghin, județul Mureș. A jucat ca fundaș central și a devenit unul dintre apărătorii importanți ai UTA-ei în anii 1967–1977. A crescut la Reghin și a început fotbalul la Avântul Reghin, între 1957 și 1961. În 1962 a semnat cu Viitorul București și a jucat un meci în Divizia A.

În aceeași perioadă a trecut la Crișul Oradea (1962–1967), evoluând în Divizia A și B. La Oradea a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș. A fost selecționat la naționala de tineret a României și a jucat și în meciuri internaționale de tineret.

După experiența din orașul vecin, Pojoni a fost dorit la Arad, dar transferul a fost blocat timp de un an. Un an mai târziu, acesta a primit dezlegarea și a ajuns de-a lungul timpului să adune 247 de meciuri și 9 goluri pentru UTA în campionat. Cu echipa noastră a câștigat două titluri de campion al României în sezoanele 1968 – 1969 și 1969 – 1970.

A jucat în celebrul meci cu Feyenoord

A jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv meciuri memorabile în Cupa Campionilor. A fost cunoscut ca „apărător de fier” și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată „ultima generație de aur” a clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la UTA Arad, pe contul de Facebook.

A fost unul dintre jucătorii de bază ai dublei cu Feyenoord, când formația arădeană a eliminat-o pe puternica formație olandeză după 1-1 la Rotterdam și 0-0 la Arad.

Atunci, „generația de aur” a Bătrânei Doamne, cu Brosovszky, Domide sau Pojoni pe teren și „Coco” Dumitrescu pe bancă realiza ceea ce presa acelor vremuri denumea a „8-a Minune a Lumii”, scrie ProSport.