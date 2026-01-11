Prima pagină » Sport » Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului

Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului

11 ian. 2026, 21:24, Sport
Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului

Eugen Pojoni, fostul fundaș central de la cunsocuta grupare de fotbal UTA Arad, a murit la vârsta de 84 de ani.

Fostul fotbalist, care a început fotbalul la Avântul Reghin, a jucat pentru UTA timp de 10 ani, între 1967 și 1977. A câștigat două titluri alături de arădeni, în 1969 și 1970. A mai jucat în cariera lui pentru Viitorul București și Crișul Oradea.

Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului

Începutul de an ne aduce și o veste tristă: astăzi, fotbalul arădean îl pierde pe Eugen Pojoni (Jenö Pozsonyi), apărătorul de fier al ultimei generații de aur a UTA-ei.

S-a născut pe 1 ianuarie 1942 în Reghin, județul Mureș. A jucat ca fundaș central și a devenit unul dintre apărătorii importanți ai UTA-ei în anii 1967–1977. A crescut la Reghin și a început fotbalul la Avântul Reghin, între 1957 și 1961. În 1962 a semnat cu Viitorul București și a jucat un meci în Divizia A.

În aceeași perioadă a trecut la Crișul Oradea (1962–1967), evoluând în Divizia A și B. La Oradea a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș. A fost selecționat la naționala de tineret a României și a jucat și în meciuri internaționale de tineret.

După experiența din orașul vecin, Pojoni a fost dorit la Arad, dar transferul a fost blocat timp de un an. Un an mai târziu, acesta a primit dezlegarea și a ajuns de-a lungul timpului să adune 247 de meciuri și 9 goluri pentru UTA în campionat. Cu echipa noastră a câștigat două titluri de campion al României în sezoanele 1968 – 1969 și 1969 – 1970.

A jucat în celebrul meci cu Feyenoord

A jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv meciuri memorabile în Cupa Campionilor. A fost cunoscut ca „apărător de fier” și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată „ultima generație de aur” a clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la UTA Arad, pe contul de Facebook.

A fost unul dintre jucătorii de bază ai dublei cu Feyenoord, când formația arădeană a eliminat-o pe puternica formație olandeză după 1-1 la Rotterdam și 0-0 la Arad.

Atunci, „generația de aur” a Bătrânei Doamne, cu Brosovszky, Domide sau Pojoni pe teren și „Coco” Dumitrescu pe bancă realiza ceea ce presa acelor vremuri denumea a „8-a Minune a Lumii”, scrie ProSport.

Recomandarea video

Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
O descoperire unică, veche de 9.500 de ani, dezvăluie o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi
VIDEO Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
21:33
Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
ECONOMIE Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
20:58
Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
LIVE 🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
20:55
🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
DEZVĂLUIRI Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia
20:21
Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia
TRAGEDIE Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
20:17
Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
ULTIMA ORĂ Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
20:11
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Cele mai noi

Trimite acest link pe