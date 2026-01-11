Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya

Rapid, echipa antrenată de Costel Gâlcă, a învins duminică, într-o partidă amicală, gruparea bulgară CSKA 1948 Sofia. A fost ultima verificare a giuleştenilor înainte de startul campionatului.

În prima parte, antrenorul Costel Gâlcă a trimis în teren următorul unsprezece: Briciu – Onea, D. Ciobotariu, Kramer, Braun – Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj – Jambor, R. Pop, D. Paraschiv.

Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel G â lc ă î n Anta lya

Au mai jucat Aioani, Manea, Borza, Bolgado, Gojkovic, Pașcanu, Micovschi, Ignat, Grameni, Hromada, Bădescu, Christensen, Dobre, Koljic, Petrila, A. Șucu, Banu, Onea

S-a trecut rapid peste înfrângerea din primul meci, 1-2 cu Wisla Plock, iar Daniel Paarschiv a marcat un gol spectaculos de la aproape 20 de metri.

„Sunt mulțumit că nu am avut accidentări. Ceva jucători care sunt mai încărcați am avut, vreo 4. E important că am terminat cantonamentul cu bine.

De-abia acum începe greul. Mai așteptăm să vină ceva jucători. Mă bucur pentru Paraschiv. A depus un efort foarte mare. A marcat și un gol frumos. Mai avem timp să se integreze în lot noii jucători.

Avem jucători să începem campionatul dar mai așteptăm (n.r. transferuri). Sper să ajungem cât mai bine la reluarea campionatului, să avem un joc mai constant. (n.r. dacă e greu să convingă jucători să semneze) E greu să găsești acei jucători să fie și convenabili din punct de vedere financiar”, a declarat Costel Gâlcă.

Farul și FC Botoșani au refuzat Antalya

Farul Constanța a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 1-0 (1-0), duminică, la Buftea, pe un teren sintetic greu după ninsorile căzute, într-un meci amical.

Unicul gol al partidei de verificare a fost înscris de Andrei Dumiter (32).

Potrivit site-ului oficial al clubului, Farul a abordat partida fără jucătorii care bifaseră deja 90 minute, vineri, în meciul amical de la Ovidiu, cu Cerno More Varna (0-1), precum Larie, Grigorian, Vînă sau Furtado. În plus, au fost absenți și aceiași jucători care nu se aflaseră pe foaia de joc, din diverse motive, nici în amicalul cu bulgarii: Cr. Ganea, Constantinescu, I. Cojocaru, Sima, Markovic, Nikolov sau Rafa Munteanu.

