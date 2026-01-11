Prima pagină » Sport » Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya

Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya

11 ian. 2026, 20:36, Sport
Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya

Rapid, echipa antrenată de Costel Gâlcă, a învins duminică, într-o partidă amicală, gruparea bulgară CSKA 1948 Sofia. A fost ultima verificare a giuleştenilor înainte de startul campionatului.

În prima parte, antrenorul Costel Gâlcă a trimis în teren următorul unsprezece: Briciu – Onea, D. Ciobotariu, Kramer, Braun – Vulturar, G. Gheorghe, HazrollajJambor, R. Pop, D. Paraschiv.

Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya

Au mai jucat Aioani, Manea, Borza, Bolgado, Gojkovic, Pașcanu, Micovschi, Ignat, Grameni, Hromada, Bădescu, Christensen, Dobre, Koljic, Petrila, A. Șucu, Banu, Onea

S-a trecut rapid peste înfrângerea din primul meci, 1-2 cu Wisla Plock, iar Daniel Paarschiv a marcat un gol spectaculos de la aproape 20 de metri.

„Sunt mulțumit că nu am avut accidentări. Ceva jucători care sunt mai încărcați am avut, vreo 4. E important că am terminat cantonamentul cu bine.

De-abia acum începe greul. Mai așteptăm să vină ceva jucători. Mă bucur pentru Paraschiv. A depus un efort foarte mare. A marcat și un gol frumos. Mai avem timp să se integreze în lot noii jucători.

Avem jucători să începem campionatul dar mai așteptăm (n.r. transferuri). Sper să ajungem cât mai bine la reluarea campionatului, să avem un joc mai constant. (n.r. dacă e greu să convingă jucători să semneze) E greu să găsești acei jucători să fie și convenabili din punct de vedere financiar”, a declarat Costel Gâlcă.

Farul și FC Botoșani au refuzat Antalya

Farul Constanța a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 1-0 (1-0), duminică, la Buftea, pe un teren sintetic greu după ninsorile căzute, într-un meci amical.

Unicul gol al partidei de verificare a fost înscris de Andrei Dumiter (32).

Potrivit site-ului oficial al clubului, Farul a abordat partida fără jucătorii care bifaseră deja 90 minute, vineri, în meciul amical de la Ovidiu, cu Cerno More Varna (0-1), precum Larie, Grigorian, Vînă sau Furtado. În plus, au fost absenți și aceiași jucători care nu se aflaseră pe foaia de joc, din diverse motive, nici în amicalul cu bulgarii: Cr. Ganea, Constantinescu, I. Cojocaru, Sima, Markovic, Nikolov sau Rafa Munteanu.

Kennedy Boateng e aproape să semneze NOUL contract cu Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Recomandarea video

Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
O descoperire unică, veche de 9.500 de ani, dezvăluie o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi
VIDEO Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
21:33
Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
ECONOMIE Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
20:58
Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
LIVE 🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
20:55
🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
DEZVĂLUIRI Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia
20:21
Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia
TRAGEDIE Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
20:17
Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
ULTIMA ORĂ Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
20:11
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Cele mai noi

Trimite acest link pe