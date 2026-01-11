Prima pagină » Actualitate » Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”

Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”

11 ian. 2026, 21:33, Actualitate

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a dezvăluit duminică seară, la Antena 3, că a cerut o întrevedere cu Nicușor Dan, care până în prezent nu s-a materializat. Judecătoarea a lansat și un avertisment către șeful statului, criticând acuzele acestuia că justiția ar funcționa sub teroare. 

Invitată în cadrul emisiunii Ora de foc de la Antena 3, șefa Curții de Apel București a precizat că a solicitat o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan, pe fondul acuzațiilor acestuia, apărute în spațiul public, privind un presupus climat de „teroare și persecuție” în instituția pe care o conduce. 

Arsenie: L-aș ruga pe președinte să se gândească

Chiar înainte de Crăciun, șeful statului a primit mai mulți magistrați la Cotroceni, alături de care a discutat problemele din justiție semnalate de documentarul Recorder. Nicușor Dan a invocat chiar posibilitatea organizării unui referendum pe această temă, scenariu desființat de avocatul Toni Neacșu.

În intervenția sa, Liana Arsenie a punctat că președintele face o serie de afirmații insuficient probate, care pun în pericol sistemul judiciar în ansamblul său, dar și încrederea cetățenilor în statul de drept.

Nicușor Dan / FOTO – Facebook.com

”Am cerut o discuție cu președintele țării.Am făcut și o solicitare scrisă.Probabil că agenda domniei sale este încărcată. Urmează, mă gândesc, să fiu și eu primită.În acest moment l-aș ruga pe domnul președinteca, atunci când susține că sistemul de justițieeste condus prin teroare,când sistemul de justiție este condus prin presiune,este condus prin persecuție,să se gândească că răul care se facenu este la adresa acelor magistrați,ci este răul care vizează sistemul de justiție în ansamblul său.Este un rău care șubrezește,care erodează statul de drept, pentru că dacă cetățenii nu mai au încredere că hotărârea judecătorească este rezultatul legii și al aplicării legii și al independenței și obiectivității judecătorului”, a explicat șefa CAB. 

Cine subminează, de fapt, statul de drept

Judecătoarea mai opinează că o putere subordonată politic periclitează în mod evident statul de drept, iar nu disfuncțiile din justiție, sistem care are puterea de a se autoregla.

Atunci statul de drept este în pericol. Statul de drept nu este în pericolcu o justiție independentă și imparțială,nu este în pericol cu un corpal judecătorilor puternici. Este în pericol cu un corp, cu o putere judecătorească coordonată politic, a completat Liana Arsenie. 

