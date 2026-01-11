Prima pagină » Știri externe » Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia

Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia

Olga Borșcevschi
11 ian. 2026, 20:21, Știri externe
Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia

Avioanele de transport militar rusești au efectuat o serie neobișnuit de densă de zboruri către Teheran de la începutul protestelor în masă care se răspândesc în Iran și amenință cu pierderea puterii actualului regim, relatează The Moscow Times.

Rusia ar putea să-i ofere sprijin militar și tehnic și, în același timp, să pregătească evacuarea liderului suprem împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi, inclusiv transportul aurului.

În mod similar, Rusia l-a ajutat pe dictatorul Bashar al-Assad să fugă din Siria cu puțin mai mult de un an în urmă.

În perioada 27 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, aeronavele IL-76TD, deghizate în aeronave civile, au efectuat zboruri regulate de la Mineralni Vodî, aflat în sud-vestul Rusiei, la Teheran, survolând Caucazul și ocolind spațiul aerian controlat de țările NATO, transmite publicația specializată Air Cargo Week.

Aeronava IL-76TD. Foto: Wikipedia

Nu este vorba de zboruri charter aleatorii, ci mai degrabă de operațiuni direcționate, după cum indică utilizarea repetată a acelorași aeronave și prioritizarea clară de către operatori a vitezei și fiabilității în detrimentul eficienței costurilor, notează publicația: „Decizia de a opera zboruri multiple în loc de un singur transport consolidat de marfă este în conformitate cu doctrina logisticii militare”.

Deputatul britanic Tom Tugendhat a relatat joi că există rapoarte despre aterizarea unor avioane cargo rusești la Teheran și exportul unei cantități mari de aur din țară.

„Observăm, de asemenea, sosirea la Teheran a unor avioane cargo rusești, probabil cu arme și muniții, și auzim informații despre scoaterea din Iran a unei cantități mari de aur”, a declarat Tom Tugendhat pentru Iran International.

Tugendhat a solicitat guvernului britanic să comenteze aceste informații, despre care a spus că ar putea indica pregătiri pentru „viața de după căderea” regimului islamic din Iran.

Vice-ministrul britanic Hamish Falconer, responsabil pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a declarat că „nu este pregătit să ofere informații detaliate” în acest sens.

Foto: Complexul Aviatic Iliușin

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Baie de sânge în Iran. Rapoarte neoficiale vorbesc de 2.000 de morți și peste 1 milion de oameni în stradă

Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
20:55
🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
CONTROVERSĂ Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”
19:40
Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”
RĂZBOI Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut
19:16
Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut
RELIGIE Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina
18:48
Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina
MESAJ „Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA
18:43
„Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA
TENSIUNI Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?”
18:12
Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?”
Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
O descoperire unică, veche de 9.500 de ani, dezvăluie o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi
VIDEO Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
21:33
Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
SPORT Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului
21:24
Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului
ECONOMIE Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
20:58
Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
SPORT Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya
20:36
Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya
TRAGEDIE Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
20:17
Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
ULTIMA ORĂ Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
20:11
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Cele mai noi

Trimite acest link pe