Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia

Avioanele de transport militar rusești au efectuat o serie neobișnuit de densă de zboruri către Teheran de la începutul protestelor în masă care se răspândesc în Iran și amenință cu pierderea puterii actualului regim, relatează The Moscow Times.

Rusia ar putea să-i ofere sprijin militar și tehnic și, în același timp, să pregătească evacuarea liderului suprem împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi, inclusiv transportul aurului.

În mod similar, Rusia l-a ajutat pe dictatorul Bashar al-Assad să fugă din Siria cu puțin mai mult de un an în urmă.

În perioada 27 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, aeronavele IL-76TD, deghizate în aeronave civile, au efectuat zboruri regulate de la Mineralni Vodî, aflat în sud-vestul Rusiei, la Teheran, survolând Caucazul și ocolind spațiul aerian controlat de țările NATO, transmite publicația specializată Air Cargo Week.

Nu este vorba de zboruri charter aleatorii, ci mai degrabă de operațiuni direcționate, după cum indică utilizarea repetată a acelorași aeronave și prioritizarea clară de către operatori a vitezei și fiabilității în detrimentul eficienței costurilor, notează publicația: „Decizia de a opera zboruri multiple în loc de un singur transport consolidat de marfă este în conformitate cu doctrina logisticii militare”.

Deputatul britanic Tom Tugendhat a relatat joi că există rapoarte despre aterizarea unor avioane cargo rusești la Teheran și exportul unei cantități mari de aur din țară.

„Observăm, de asemenea, sosirea la Teheran a unor avioane cargo rusești, probabil cu arme și muniții, și auzim informații despre scoaterea din Iran a unei cantități mari de aur”, a declarat Tom Tugendhat pentru Iran International.

Tugendhat a solicitat guvernului britanic să comenteze aceste informații, despre care a spus că ar putea indica pregătiri pentru „viața de după căderea” regimului islamic din Iran.

Vice-ministrul britanic Hamish Falconer, responsabil pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a declarat că „nu este pregătit să ofere informații detaliate” în acest sens.

