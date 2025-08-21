Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum a fost văzută Iulia Vântur de artistele indiene. ”Nu pot să zic că am fost privită întotdeauna cu PRIETENIE”

21 aug. 2025, 14:30, Showbiz
Cum a fost văzută Iulia Vântur de actrițele indiene

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a povestit despre începuturile sale în carieră în India. Aceasta a explicat și cum a fost văzută inițial de artistele indiene.

Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.

Invitată în urmă cu ceva timp, la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Iulia Vântur a povestit despre începuturile sale artistice în India, dar a dezvăluit și cum a fost privită de vedete  indiene.

Cum a fost văzută Iulia Vântur de artistele indiene. ”Au înțeles că nu sunt un pericol pentru ele”

Iulia Vântur a mărturisit că actrițele indiene nu au privit-o întotdeauna cu simpatie:

”Sunt și ele frumoase. E o competiție mare, nu pot să zic că am fost privită întotdeauna cu prietenie, mai ales la început. După aceea m-au cunoscut și au înțeles că nu sunt un pericol pentru ele. Fiecare are părticica ei”.

Vedeta și-a amintit și de primul său concert în Bollywood.

”Prima dată când am concertat în Bollywood, mi-aduc aminte și acum, era o ceremonie de premiere. Era toată industria – de la seniori până la juniori. Toți erau acolo. Am zis că ori o dau de gard rău de tot, ori fac bine. Am avut super emoții, am urcat pe scenă. Nu m-a mai interesat absolut nimic, m-am distrat și m-am lăsat în momentul ăla. Nu m-a mai interesat cine se uită la mine. De acolo a pornit totul”, a declarat Iulia Vântur, potrivit revistei Viva.

”După care am avut spectacole, turnee. Mi se pare foarte frumos când mergi în altă țară, pentru că oamenii de acolo își doresc atât de mult să audă muzica respectivă, să vadă artiștii din India. Sunt implicați, se bucură mult de tot, și asta îmi place. Eu, înainte de spectacole, fac o rugăciune și spun „Doamne, ajută-mă să aduc o bucurie acestor oameni prin ceea ce fac”. Eu cred că asta e menirea mea – să aduc bucurie oamenilor prin muzică”, a mai spus aceasta.

Mediafax
