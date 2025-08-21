Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum își menține SILUETA Sanda Ladoși. ”Atât de bine îi face organismului”

21 aug. 2025, 13:30, Showbiz
Cântăreața Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a explicat cum reușește să se mențină într-o formă fizică cât se poate de bună.

Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache. Ioana și Bogdan sunt elevi la Școala Franceză din Capitală.

La 55 de ani, Sanda Ladoși arată foarte bine și are o formă fizică foarte bună. Despre cum reușește să își păstreze silueta a dat detalii artista pentru revista Viva.

Cum își menține silueta Sanda Ladoși. ”Mai nou, eu am zile în care nu mănânc deloc”

”Nu prea sunt adepta dietelor extremiste. Eu sunt pe echilibru. Sigur, trebuie să îți faci și niște pofte. Mâncarea, mai ales la români, este o mare plăcere, și atunci e foarte greu să umbli cu diete, când micii sunt așa de buni și ciorba de burtă e așa de bună… Dar merg totuși pe un echilibru. Alimentația bună ar trebui să aibă o pondere mai mare. Combinația alimentelor este cea mai periculoasă. Prea multe alimente condimentate, prea mult dulce, toate acestea fac rău, creează dezechilibre. Toată viața trăim numai în restricții, dar dacă vrei să te bucuri de viață trebuie trebuie să fii sănătos. Și pentru a fi așa trebuie să ai grijă ce mănânci. Să fim totuși rezonabili, fiindcă multă lume nu are ce să mănânce. Dar acolo unde se poate… Nu trebuie să fii bogat ca să fii atent la alimentație, tot din combinații greșite se nasc nenorocirile”, a explicat Sanda Ladoși.

”Mai nou, eu am zile în care nu mănânc deloc. Doar beau apă și mă folosesc de zilele de miercuri și vineri, când fac post de tot. Pur și simplu nu mănânc. Atât de bine îi face organismului, de nu crezi! Și mai e și o economie. Nu mai trebuie să fac nimic, doar beau apă. E o detoxifiere. După trei zile, nu îți mai e foame. Numai că trebuie să mineralizezi organismul cu apă mineralizată. Prin apă și urină elimini minerale”, a mai spus artista.

