FOTO / De ce nu a mai fost prezentă în showbiz Nicoleta Luciu. ”PROPUNERI au fost în toți acești ani”

Nicoleta Luciu, în vârstă de 44 de ani, a explicat de ce, în ultimii ani, nu a mai fost prezentă în showbiz. ”Propuneri au fost în toți acești ani” , a spus aceasta.



De ani de zile, Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație de opt ani. S-au despărțit în anul 2005, când nimeni nu se aștepta.

De ce nu a mai fost prezentă în showbiz Nicoleta Luciu. ”Le-am refuzat frumos pentru că nu m-am regăsit în ele”

”Propuneri au fost în toți acești ani, dar le-am refuzat frumos pentru că nu m-am regăsit în ele. Podcastul este însă un proiect de suflet. Am tot vorbit cu o prietenă de-a mea, Loredana, cu care vorbesc de vreo 12 ani de zile, și ea are trei fete. Noi facem schimb de experiențe între mame. Orice discuție o aveam în oraș era despre copii. Și am zis să facem un proiect frumos, curat, unde umblăm la suflet. Întotdeauna vorbim despre cel mai frumos și sensibil lucru: copiii”, a declarat Nicoleta Luciu.



”Copiii au crescut. Zsolt are 17 ani, are 1,94 cm, urmează tripleții și ei fac 14 ani. Am numai adolescenți acasă, să-mi țineți pumnii să le pot face față”, a mai spus aceasta.