Friedrich Merz, de la ofensivă, la izolare în Europa. Planul liderului Germaniei pe activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui

Friedrich Merz avea mari așteptări de la summitul UE ca planul său pentru cedarea activelor ruse înghețate Ucrainei să dea roade. Dar planul privind activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui, într-o epocă în care opinia publică nu mai este favorabilă șanselor Ucrainei de a mai putea prevala în fața Rusiei, iar la conducerea „lumii libere” este președintele Donald Trump.

Cum de a ajuns din ofensivă, la izolare, unul dintre cei mai puternici lideri europeni? Financial Times scrie despre cum cancelarul german propunea o versiune îmbunătățită a planului B pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei către Kiev. Ucraina urma să ramburseze banii numai dacă Rusia îi plătea reparațiile de război.

Însă, liderii UE spuneau că nu era niciun plan B. Propunerea cancelarului german picase din start.

„Nu avea să funcționeze niciodată”, a spus un diplomat UE.

„Era ceva tehnic și obscur discutat de lideri…a căzut ca într-o capcană”, a spus el.

Planul lui Merz a picat

Ungaria, Cehia și Slovacia oricum nu erau de acord. Planul UE de a folosi activele de stat confiscate ale Rusiei pentru a finanța Ucraina a picat. Belgia se simțea „incomodă”, fiind îngrijorată de raționamentul legal pentru utilizarea unor active rusești înghețate care i-ar fi afectat reputația forței sale financiare, dar mai ales, de posibile „represalii” din partea Rusiei.

Premierul belgian Bart De Wever a insistat câteva săptămâni la rând că va refuza să folosească activele confiscate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei fără a primi garanții „nelimitate” pentru țara sa, fiind o linie roșie pentru alte țări membre. Temerea că Vladimir Putin ar fi ripostat dur împotriva statelor UE era mare, în contextul în care au circulat declarații alarmante ale unor generali europeni despre cât de nepregătită militar este Uniunea Europeană în fața unui atac surpriză sau al unui sabotaj din partea Rusiei.

Dacă planul B trecea, UE și-ar fi pierdut credibilitatea financiară

Miercuri, dictatorul de la Kremlin i-a descris pe liderii europeni care sprijină Kievul drept „purceluși” care încearcă să-l înlăture de la putere și a descris planul utilizării activelor rusești confiscate pentru Ucraina drept „un jaf”, nu un furt pe ascuns.

Banca centrală a Rusiei deja a depus plângere împotriva Euroclear, depozitul bancar central de la Bruxelles unde se află activele confiscate ale Rusiei. Pentru UE se punea problema de imagine în fața restului lumii, mai ales în fața Americii trumpiste care nu era de acord cu planul lui Merz.

Nicio putere asiatică n-ar mai fi avut încredere să investească în Europa sau să mai depună bani în băncile europene dacă se răspândeau „zvonuri” că UE îi confiscă activele când vrea și cum vrea, doar pentru că se află în conflict cu un alt stat sau regimul țării respective nu se aliniază la politica Bruxelles-ului sau nu respectă reglementările impuse de UE.

„A fost un pic de magie, să folosești activele. Și era totuși prea mult”, a spus un alt oficial UE implicat în negocieri.

Cancelarul german este acum izolat. Până și Ursula s-a distanțat (la timp) de el

Cancelarul german Friedrich Merz s-a dovedit a fi izolat de ceilalți lideri europeni din cauza poziției sale pentru cedarea de active rusești Ucrainei, a relatat ziarul Berliner Zeitung.

Merz a încercat până la sfârșit „să laude avantajele exproprierii de facto a activelor rusești, minimizând în același timp riscurile”.

„A fost cu certitudine mult prea complicat”, a spus cancelarul german Merz, care inițiase ideea acordării împrumutului Ucrainei pentru reparații din activele ruse.

Printr-o mică concesie, Merz a cerut totuși să se lucreze în continuare pe posibilitatea ca activele ruse să fie oferite Ucrainei dacă Moscova refuză să-i plătească reparațiile Kievului.

Kirill Dmitriev, unul dintre principalii emisari ai Kremlinului, a calificat decizia drept „o lovitură majoră pentru războinicii UE conduși de eșuata Ursula von der Leyen”.

„Vocile rațiunii din UE au BLOCAT utilizarea ILEGALĂ a rezervelor rusești pentru finanțarea Ucrainei”, a adăugat el într-o postare pe X. „Legea și bunul simț au câștigat… deocamdată.”

Riscurile pentru UE erau foarte mari

„Cu toate acestea, vocile celor care s-au opus au devenit din ce în ce mai puternice în ultima săptămână, de la depozitarul Euroclear, unde se află cea mai mare parte a activelor rusești blocate, până la Banca Centrală Europeană, care a avertizat împotriva unui astfel de pas”, a menționat ziarul.

„Chiar și atunci când Banca Centrală a Rusiei a depus o plângere împotriva Euroclear, iar agenția de rating Fitch a emis un avertisment [cu privire la posibila retrogradare a ratingului] pentru Euroclear, Merz a continuat să-și urmeze cursul”, scrie ziarul.

„Faptele au vorbit împotriva lui Merz și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au început, însă, să se distanțeze de Merz atunci când a devenit clar că cancelarul este izolat în Europa”, a declarat Berliner Zeitung.

Cancelarul „a făcut un pariu prost”. Participanții la summitul UE nu au reușit să ajungă la un acord privind exproprierea activelor rusești blocate prin așa-numita schemă de „împrumut reparatoriu”. În cele din urmă, s-a luat decizia de a aloca Ucrainei un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro prin împrumuturi colective ale membrilor UE.

Din summitul UE, Meloni a avut cel mai mult de câștigat la capitolul „imagine”

„Meloni a fost ucigașa (planului lui Merz)”, a spus un diplomat UE, adăugând că Macron a fost tăcut în cea mai mare parte a timpului, care a spus că soluția alternativă era mai practică și mai realistă.

La 17 ore după discuții, liderii au agreat să-i acorde un împrumut de 90 miliarde de euro Kievului, dar din bugetul UE.

Meloni a declarat reporterilor după summit, asta după ce anterior și-a exprimat îngrijorările privind implicațiile legale și financiare ale Italiei asupra planului:

„Bunul simț a prevalat. Am putut securiza resursele de care ucrainenii aveau nevoie cu o soluție ce avea baze solide din perspective financiare și legale”.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Friedrich Merz vrea cea mai puternică armată din Europa. Parlamentarii germani vor să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istorie